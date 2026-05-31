Fútbol Primera: Villa ganó y sigue puntero
Este domingo se jugó una nueva fecha del campeonato de Primera, que dejó los siguientes resultados
Villa Del Parque 2 – Huracán 1
Goles: Sebastián Fuertes, Thomas Thomanssen y Emanuel Vega (H)
Amonestados, Silvio Vedda (V). Federico D´anunzio, Lautaro Domínguez, Lucio Barroca, Tomás Bustos en Huracán.
Tercera, empataron 2 a 2
Boca Juniors – San Martín
Goles: Franco Valentín Martínez y Nahuel Debliger (BJ)
Tercera, empataron 2 a 2
Quilmes 2 – Independencia 2
Goles: Doblete de Marcelo Infesta (Q) y Doblete de Lautaro Sosa uno de penal (I)
Incidencias: Expulsado Gonzalo Gómez de Saravia en Independencia
Tercera, ganó Independencia 2 a 1
Huracán Ciclista 4 – Colegiales 0
Goles: Triplete de Augusto Ontivero y Agustín Paradisi (HC)
Incidencias, Expulsado Owen Toso (C)
Tercera, empataron 1 a 1
Recreativo Echegoyen 2 – El Nacional 0
Goles: De penal Axel Mink y Maxi González (RC)
Incidencias: expulsado Diego Argonz, Franco Ozan y Matías Jalíl (EN)
Tercera, victoria de Echegoyen 1 a 0
Primera: Villa Del Parque 19, Colegiales 14, Huracán Ciclista 14, El Nacional 13, Huracán 10, Olimpo 10, Recreativo Echegoyen 10, Boca Juniors 8, Independencia 7, San Martín 6, Once Corazones 3, Quilmes 3.
Promedios: Huracán Ciclista 1.823, Boca Juniors 1.823, Huracán 1.764, Villa Del Parque 1.655, Independencia 1.490, Colegiales 1.431, Quilmes 1.313, Olimpo 1.294, El Nacional 1.176, Recreativo Echegoyen 1.176, Once Corazones 0.980 y San Martín 0.857.
Tercera: Huracán 15, Boca Juniors 14, Once Corazones 12, El Nacional 11, Colegiales 11, Independencia 10, Olimpo 10, Huracán Ciclista 9, Quilmes 7, Villa Del Parque 6, Recreativo Echegoyen 6, y San Martín 4.
Próxima Fecha 8º: Independencia vs. El Nacional; San Martín vs. Quilmes; Once Corazones vs. Boca; Colegiales vs. Olimpo; Huracán vs. Ciclista; Villa del Parque vs. Echegoyen.