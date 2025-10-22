Fútbol: Quilmes Campeón del Año en Tercera
Este miércoles en cancha de El Nacional, Quilmes se coronó Campeón de Tercera División al vencer en la final al Deportivo Independencia por 3 a 0.
Formaciones
Quilmes (3):Ferreyra,Carrera,Cristian Rodríguez, Alex Rodríguez y Espinal,Vicente,Irigoin y Diez,Vidal, Dufourg y Di Croce.
DT:Diego Irigoyen.
Cambios: Sosa x Diez, Jaime x Vidal, Vázquez x Carrera y Aranda x Di Croce.
Incidencias: Expulsado Espinal.
Deportivo Independencia (0):Diaz,Thiago Rodríguez,Picchio,Premezzi,Caprile y Aranzabe,Codagnone,Méndez,González,Bautista Rodríguezy Rios.
DT: Diego Marcelo.
Cambios: Rodríguez x Picchio, Ciancaglini x Codagnone,Britos x Caprile,Ateiro x Méndez y Levaggi x Thiago Rodríguez.
Incidencias:Expulsado Bautista Rodríguez.
Goles:Di Croce, Diez y Aranda.
Arbitro: Marcial Frelis.