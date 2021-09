Fútbol: Quilmes, Once Y Huracán líderes en Primera

5 septiembre, 2021

Este domingo se jugó la segunda fecha del fútbol local de Primera, Olimpo le ganó Boca; Quilmes venció a Nacional; Villa y Huracán empataron; Colegiales derrotó a Unión; Once Corazones igualó con Ciclista, mientras que Independencia superó a Garmense.



Resultados de la segunda fecha:

Olimpo 4 vs. Boca 1

En el estadio “aurinegro”, el dueño de casa derrotó por 4 a 1 al “Xeneize”. En el primer tiempo abrió la cuenta Coronel para Olimpo, de penal.

A los 43, A. Prieto establecía el dos a cero, y en el complemento, San Martín aumentaba para el local. A los 40 Martínez, de Boca, descontó y al final, a los 45´ el “Cuchu” San Martín le daba cifras definitivas al partido.

Incidencias: al minuto 17 fue expulsado Di Rocco (Olimpo) y a los 21 Diego Ibarlucia de Boca. En tercera ganó Boca 2 a 0.

Quilmes 3 vs. Nacional 2

En el complejo el “cervecero”, venció al puntero 3 a 2. A los 40 del primer tiempo convirtió Viera de penal para Quilmes (había convertido y lo hicieron patear de nuevo por adelanto del golero Serén). En el complemento, a los 13 minutos, Viera nuevamente aumenta para Quilmes y a los 22 convierte el tercero. A los 38, Granero descontó para Nacional y a los 45 cuando descontaba el “juez”, convirtió el segundo para el “decano”. Preliminar fue empate 1 a 1.

Colegiales 2 vs. Unión 1

El “Escolar” en el Zubiri derrotó al “Tatengue” por 2 a 1. En el primer tiempo, Viera convirtió a los 35, en el complemento, a los 26 Solano Garcia empató el juego y a los 47 el “Gallego” Elorza le dio el triunfo al “Escolar”.

Incidencias: 38 m. segundo tiempo fue expulsado Blas de Colegiales. Tercera ganó Unión 2 a 0.

Villa 1 vs. Huracán 1

En el bosque hubo empate, sin goles en el primer periodo. En el segundo, a los 36 Zubillaga, convirtió para el “Globo” y a los 48, San Román, igualó para Villa. El preliminar fue empate 0 a 0.

Independencia 3 vs. Garmense 1

En Chaves, el “Ventarrón” le ganó a Garmense 3 a 1, en el primer tiempo Tobías Gonzales, de penal, abrió la cuenta para Independencia. En la segunda parte, Lucio empata para los de la Garma. Di Marco y Méndez dieron cifras definitivas para el “Ventarron”. Incidencias: expulsados Caparros de Garmense, González de Independencia y Ramallo de Garmense. Preliminar ganó independencia 5 a 3.

Once Corazones 0 vs Ciclista 0

No hubo goles en Indio Rico. Tercera fue empate 2 a 2.

Posiciones en Primera

Zona A: son líderes Quilmes y Once con 4 unidades. Nacional y Colegiales los siguen con 3. Ciclista con 2 y cierra Unión con 1.

Zona B: Huracán líder con 4, Olimpo, Independencia, Boca y Garmense con 3, cierra Villa con 1.

Posiciones en Tercera

Zona A: Unión y Ciclista son líderes con 4, Colegiales con 3, Once 2 y cierran Nacional y Garmense con 1.

Zona B: Independencia puntero con 6, Boca escolta con 4, Huracán y Ciclista con 3, Villa 1 y cierra Garmense con 0.

Próxima fecha

Ciclista vs Independencia, Unión vs Olimpo, Nacional vs Villa, Garmense vs Once, Boca vs Colegiales y Huracán vs Quilmes.

