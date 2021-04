Fútbol: quinta y última fecha del clasificatorio del torneo amateur

3 abril, 2021 Leido: 78

Se juega hoy la quinta fecha del torneo Preparación de fútbol que organiza la Liga Amateur y se desarrolla en el complejo de SMATA con 11 equipos buscando 8 pasar a la próxima ronda.



En la cancha N° 2, a primera hora y con transmisión de LU 24, se enfrentan Aberturas Tomaselli y Construcciones Natal, luego se miden El Gordo Fútbol Club vs Suspensiones Camilo y posteriormente El Nuevo Amanecer vs La Tómbola.

Mientras que en la cancha N ° 3, a primera hora, Sacachispas vs Plomería Chacabuco y luego El Fortín y La 26.

Volver