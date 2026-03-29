Fútbol: San Martín Ganó en su vuelta a Primera División

29 marzo, 2026 161

Este domingo a las 16, se disputó la primera fecha del campeonato de primera división. La misma tuvo los siguientes partidos: Huracán vs El Nacional, Villa Del Parque vs Quilmes, Colegiales vs Independencia, Once Corazones vs San Martín y Recreativo Echegoyen vs Olimpo.

Huracán 0 vs El Nacional 0

Formaciones:

Huracán: Marco Del Río, Federico D’anunzio, Valentino Merlo, Felipe Pigueiras, Braian Uzidinger, Manuel Fosatti, Lautaro Domínguez, Joaquín Villar, Jean Henríquez, Agustín Zubillaga y Lucio Barroca. DT: Leonardo Gómez.

Nacional: Axel Mendoza; Patricio Barrionuevo, Simón Ascensión, Diego Argonz, Martin Martínez; Gino Hidalgo, Matías Jalil, Juan Segundo Granero; Alejo San Román, Javier Elizondo y Ezequiel Saporiti. DT: Leonardo Viana Beledo.

Amonestados: Braian Uzidinger en Huracán y Javier Elizondo, Diego Argonz, Ezequiel Saporiti en Nacional.

Cambios: Santino Guglielmetti por Felipe Pigueiras, Emanuel Vega por Joaquín Villar en Huracán, en Nacional Martín Martínez por Roni Daguerre, Agustín Barrionuevo por Juan Segundo Granero.

Tercera: empataron 1 a 1

Villa Del Parque 4 vs Quilmes 1

Formaciones:

Villa: Facundo Charmelo, Uriel Leguizamón, Jesús Espinal, Emiliano Cortés, Santiago Fernández, Tomás Blas, Mirko Suhit, Joaquín Rodríguez, Bautista Ozcariz, Sebastián Fuertes y Franco Gutiérrez. DT: Cristián Luquez – Eduardo Anzarda.

Quilmes: Waldemar Silva; Román Fauquen, Franco Colonna, Kevin Cejas, Cristián Rodríguez; Juan Sosa, Nicolas Quintana, Mauricio Daloisio; Tomas Espinosa, Kevin Stip y Marcelo Infesta. DT: Martín Segovia.

Goles: Bautista Ozcariz, Jesús Espinal, Franco Gutiérrez y Leonel Martínez en Villa, Juan Sosa de penal en Quilmes

Incidencias: Charmelo le atajó un penal a Marcelo Infesta.

Amonestados: Mirko Suhit, Uriel Leguizamón, Santiago Fernández, Sebastián Fuertes, Leonel Martínez por Bautista Ozcariz en Villa, Román Fauquen, Juan Sosa, Cristian Rodríguez en Quilmes

Cambios: En Villa Ian Bustos por Mirko Suhit, Agustín Irastorza por Franco Gutiérrez, Gonzalo Iannibelli por Santiago Fernández, Bautista Agudo por Sebastián Fuertes y en Quilmes, Salió Kevin Stip lesionado ingreso Uriel Olivera, Martín Llanos por Mauricio Daloisio, Agustín Arenas por Cristián Rodríguez.

Tercera: Ganó Quilmes 1 a 0

Colegiales 3 vs Independencia 0

Formaciones:

Colegiales: Jorge Alonso, Diego Sanabria, Facundo Barbosa, Ezequiel Coronel, Aaron Cárdenas, Juan Marchetti, Manuel Errozarena, Juan Silva, Owen Toso, Octavio Retamoso y Tomas Biera. DT: Omar Espinal.

Independencia: Bautista Etcheverry; Mario Gijsberts, Gonzalo Gómez de Saravia, Christian Villar, Bautista Arrachea; Facundo Ortolachipi, Gonzalez Manuel, Lucas Tavernini, Agustín Quiroga, Gonzalez Tobías y Duguine Luciano. DT: Guillermo Orsili.

Goles: Owen Toso, Octavio Retamoso, Facundo Barbosa en Colegiales

Tercera: Victoria de Independencia 1 a 0

Once Corazones 0 vs San Martín 1

Formaciones:

Once: Joaquín Alberca, Alejandro Piñero, Fernan Rodríguez, Franco Velázquez, Joaquín Díaz, Alejandro Cataldi, Julián Salas, Julián Prieto, Joaquín Ayesa, Federico Di Lorenzo e Ian Emanuele. DT: Gustavo Córdoba.

San Martín: Nicolás Bellusci, Franco Molina, Leandro Mozo, Benjamín Osses, Francisco Calvo, Blas Piscicelli, Lautaro González, Alejandro Hiriart, Noel Blanco, Cristian Varas y Luciano Silva. DT: Maximiliano Siervo.

Gol de Luciano Silva en San Martín

Tercera: Ganó Once 6 a 0

Recreativo Echegoyen 2 vs 3 Olimpo

Formaciones:

Echegoyen: Leonardo Seren, Agustín Roldán, Jeremías Funes, Alan Vester, Alexis González, Santiago Daria, Ariel Barrionuevo, Máximo González, Axel Mink, Facundo Franceschetti y Santiago Espinosa. DT: Fabián Sánchez.

Olimpo: Agustín Ezama, Gino Romito, Ezequiel Urbistondo, Mariano Santillán, Sebastián Allemma, Enzo Galabert, Juan Mardones, Kevin Viloria, J.E. Santa Cruz, Cristián San Martín y Mauro Rossi. DT: Sergio Armestoy.

Goles: Alexis González y Santiago Espinosa en Echegoyen y Mauro Rossi, Gino Romito y Juan Esteban Santa Cruz, en Olimpo

Tercera: Ganó Echegoyen 2 a 0

Huracán Ciclista 3 vs Boca Juniors 1

Formaciones:

Huracán Ciclista: Rodrigo Reynaud; Mauro Ocampos, Julián Britos, Ontivero Santiago, Maximiliano Tavieres; Facundo Gómez, Ramiro Arias, Paradisi Agustín, Paradisi Bautista; Ontivero Augusto, y Joaquín Arrachea. DT: Juan Carlos Bermegui.

Boca Juniors: Juan Masson, Lautaro Basterrica, Agustín Macias, Carlos Ruschetti, Benjamín Agüero, Joaquín Sánchez, J.C. Mouhape, Lucas Sánchez, Gregorio Armesto, Franco Valentín Martínez y Mateo Gourriet. DT: Roberto Reino.

Goles: Doblete de Bautista Paradisi y Joaquín Arrachea en Huracán, descontó El Varilla Martínez de penal.

Tercera: Ganó Boca 2 a 0

Posiciones Primera: Colegiales 3, Villa 3, Ciclista 3, Olimpo 3, San Martín 3, Huracán 1, El Nacional 1, Once Corazones 0, Recreativo Echegoyen 0, Boca Juniors 0, Quilmes 0 e Independencia 0.

Promedios:

San Martín 3,000

Boca Juniors 1,888

Huracán Ciclista 1,822

Huracán 1,800

Independencia 1,533

Quilmes 1,422

Villa Del Parque 1,391

Colegiales 1,377

Olimpo 1,311

Recreativo Echegoyen 1,111

El Nacional 1,066

Once Corazones 1,044

Posiciones Tercera: Once Corazones 3, Boca Juniors 3, Recreativo Echegoyen 3, Independencia 3, Quilmes 3, Huracán 1, El Nacional 1, Colegiales 0, Ciclista 0, Villa 0, Olimpo 0 y San Martín 0 puntos.

Próxima Fecha: Boca vs. Olimpo; Quilmes vs. Ciclista; El Nacional vs. Villa del Parque; Independencia vs. Huracán; San Martín vs. Colegiales; Once Corazones vs. Echegoyen.

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