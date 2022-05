Fútbol: Santiago Ferreti busca nuevos horizontes en España

28 mayo, 2022 Leido: 393

El futbolista y profesor local Santiago Ferreti viajará la semana entrante a España para buscar nuevos rumbos laborales y futbolísticos. Recibió a LU24 en su casa y se refirió a su viaje:

“la posibilidad surgió hace un par de meses por mi hermano que está en Girona a 100 km de Barcelona, me dijo que vaya a probar suerte como profesor, pero me llevo los botines por las dudas. “ Dijo.

“Estamos en tratativas con un club llamado Costa Brava, que acaba de descender a segunda división Catalana, es uno de los más fuertes. Quieren armarse para volver a primera. Como hobby ojala pueda jugar si surge la posibilidad. “Añadió.

“Estoy viajando el próximo miércoles, justo el día del partido Argentina –Italia, voy a ver si lo miro en el avión…” dijo y agregó que “ofertas hay , mi hermano, al ser profe , me está dando una gran mano, voy con muchas ganas y expectativas, en principio voy por 3 meses y medio por si no hay acuerdo y podré llegar a tiempo para hacer el curso y estudiar un poco …es la idea, dejaré a Tres Arroyos bien arriba”, finalizó .

Volver