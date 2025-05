Fútbol: se completó la fecha 6 en Segunda

Para completar la fecha 6 del ascenso, este domingo se jugaron dos partidos: uno en De La Garma donde el local empató con Barra y el otro en Cascallares, que perdió contra Unión.

Agrario 1 Juan E. Barra 1

Agrario: M. Ces, J. C. Ganim, G. Barcellandi, T. Salvatico, E. Molina, I. Ausmendi, V. Pan, R. Coronel, J. Izquierdo, L. Tries y M. Humoffe. Director Técnico Osvaldo Álvarez.

Gol de: L. Tries

Juan. E. Barra: H. Merlo, L. Ibarlucia, J. Barragán, L. Bustos, A. Díaz, M. Arróspide, J. Sánchez, N. Blanco, N. Bramajo, E. Giuliani y G. Bravo. Director técnico Diego Giuliani

Gol de E. Giuliani

Incidencias: expulsado G. Bravo en Barra y G. Pan en Agrario.

En cuarta: Agrario se impuso 4 a 3.

Cascallares 0 Unión 2

Cascallares: F. Gutiérrez, F. Jensen, A. Caro, B. Irastorza, F. Ovando, G. Garzón, L. Goñi, N. García, P. González, D. Pedone y M. Lozano. Director técnico Julio Del Negro

Expulsado García

Unión: J. Salazar, A. Marín, J. Sollano, J. Lantaño, O. Turienzo, C. Maldonado, F. Ces, J. Espinoza, R. González, S. Vidal y L. Carrera. Director Técnico Lucas Martínez

Expulsado González en Unión

Gol de: S. Vidal, C. Maldonado

En cuarta: Ganó Unión 2 a 1

Posiciones en Segunda y Cuarta

Segunda División:

1º San Martín 13

2º Unión 13

3º Juan E. Barra 11

4º Claromecó 10

5º Garmense 9

6º ACDC 9

7º Agrario 7

8º Argentinos 7

9º Cascallares 3

10º Central 3

11º Copetonas 1

Cuarta División:

1º Unión 15

2º Argentinos 13

3º Garmense 12

4º Agrario 11

5º Claromecó 10

6º ACDC 9

7º San Martín 5

8º Cascallares 4

9º Central 3

10º Copetonas 1

11º Juan E. Barra 1

Próxima fecha:

Unión vs Agrario

Barra vs Central

Claromecó Cascallares

Copetonas vs Argentinos

Garmense vs San Martín

Libre: ACDC.

