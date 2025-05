Fútbol: se completó la fecha 7 de primera y tercera división

11 mayo, 2025 0

La fecha 7 del campeonato de futbol se completó con los siguientes partidos, el primero con la transmisión especial de LU 24 Olimpo vs Quilmes, Independencia vs Huracán Ciclista, Colegiales vs Alumni, Villa vs Boca y Echegoyen vs Once.

Resultados:

Olimpo 2 Quilmes 0

Olimpo: A. Ezama, E. Di Rocco, K. Gauto, F. Rodríguez, S. Allemma, F. Domínguez, J.P. González, L. Olivera, G. Romito, S. Sallago y J. Elizondo. Director Técnico Guillermo Orsili.

Sallago erró un penal

Cambios: Di Rocco por Espulef, San Martín por Elizondo, Silva por Domínguez

Amarilla: L. Olivera

Goles: S. Sallago, E. Di Rocco

Quilmes: D. Luengo, F. Juárez, F. Colonna, C. Espinal, R. Fauquen, F. Fernández, N. Daloisio, N. Quintana, J. Sosa, M. Infesta y F. Zaragoza. Director Técnico Martín Segovia.

Cambios: sale Espinal por Gómez, Fernández por Lacoste, Zaragoza por Prieto, Daloisio por Rodríguez.

Amarillas: N. Daloisio, F. Fernández,

Goles:

Tercera: ganó Quilmes 4 a 2.

Independencia 2 Huracán Ciclista 2

Independencia: B. Lleral, M. Gijsberts, I. Aranzabe, T. Novoa, B. Arrachea, M. González, D. Morales, G. Aberastegui, T. González, L. Sosa y J. Villar. Director Técnico Diego Marcelo.

Expulsado: T. Novoa

Goles: M. González y T. González

Huracán Ciclista: R. Reynaud, A. Villanueva, S. Ontivero, J. Britos, M. Tavieres, B. Paridisi, A. Paridisi, R. Arias, F. Gómez, A. Ontivero y O. Retamoso. Director Técnico Cristian Di Rocco.

Expulsado N. Chaves

Goles: A. Ontivero x 2

Resultado Tercera: ganó Ciclista 4 a 1.

Colegiales 0 Alumni de Orense 0

Colegiales: J. Alonso, L. Moro, M. Errozarena, E. Coronel, R. Julián, T. Biera, A. Barrionuevo, T. Blas, T. Espinosa, M. Müller y R. Ledesma. Director Técnico Rubén Julián.

Alumni de Orense: N. Fernández, N. Funes, J. Espinal, S. Giamberardino, C. Cabodevilla, C. Sola, F. Barbosa, J.P. Fritz, M. Pérez, S. Espinosa y A. Urban. Director Técnico Fernando Saldias.

Incidencias: expulsado N. Funes

Resultado Tercera: empataron 2 a 2.

Villa del Parque 0 Boca Juniors 1

Villa del Parque: N. Aspitia, K. Cejas, I. Bustos, A. Cárdenas, E. Tenaglia, A. Abatedaga, L. Domínguez, J. I. Marchetti, F. Leguizamón, F. Gutiérrez y B. Ozcariz. Director Técnico Daniel Fernández.

Boca Juniors: N. Anta, A. Lizarazu, A. Macias, C. Ruschetti, A. Aja, A. San Román, L. Sánchez, J. C. Mouhape, T. Allende, G. Armesto y F. C. Martínez. Director Técnico Roberto Reino.

Goles: A. San Román

Resultado Tercera: ganó Boca 3 a 1.

Recreativo Echegoyen 1 Once Corazones 0

Recreativo Echegoyen: L. Moreno, A. Arenas, P. Barrionuevo, E. Funes, B. Holzmann, J. C. Currual, A. Barrionuevo, J. Roldan, V. Ottaviano, D. Moreno y A. Mink. Director Técnico Bruno Presa.

Goles: A. Mink

Once Corazones: J. Alberca, A. Mendizábal, A. Piñero, M. Fuente, A. González, J. Salas, J. Prieto, M. Fauquen, J. Moncla, L. Rivera y N. Bálsamo. Director Técnico Carlos Méndez.

Incidencias: expulsado A. Piñero en (O)

Resultado Tercera: empataron 3 a 3.

Posiciones:

Huracán Ciclista 16

Colegiales 14

Boca 14

Quilmes 12

Independencia 12

Huracán 11

Olimpo 10

Alumni 9

Villa del Parque 7

Echegoyen 6

El Nacional 4

Once Corazones 2

Posiciones Tercera:

Quilmes 15

Independencia 14

Huracán Ciclista 13

Once Corazones 11

Villa del Parque 11

Boca Juniors 10

Echegoyen 9

Olimpo 8

Huracán 8

El Nacional 4

Colegiales 4

Alumni 4

Promedios:

Huracán 1.962

Huracán Ciclista 1.905

Independencia 1.547

Quilmes 1.509

Boca Juniors 1.471

Colegiales 1.358

Olimpo 1.320

Alumni 1.285

El Nacional 1.169

Once Corazones 1.169

Recreativo Echegoyen 1.150

Villa del Parque 1.000

Próxima Fecha 8º:

El Nacional vs Echegoyen

Quilmes vs Independencia

Colegiales vs Villa

Once Corazones vs Boca Juniors

Huracán Ciclista vs Huracán

Alumni vs Olimpo

Volver