Fútbol: Se juega la 5ª fecha del Apertura

16 mayo, 2026 27

Este domingo se juega la quinta fecha del Torneo Apertura de Fútbol de Primera División.

Programación:

En el Bottino se van a enfrentar, Huracán y Colegiales.

El puntero del Torneo Villa en el Bosque recibe a Once Corazones.

En Chaves, Ciclista en su cancha juega con San Martin.

En Complejo Aurinegro, Olimpo será anfitrión de Independencia.

El Nacional, que viene de dos triunfos consecutivos, visita a Boca Juniors.

En el Romeo Vassolo, Echegoyen recibe a Quilmes.

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