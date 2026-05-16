Fútbol: Se juega la 5ª fecha del Apertura
Este domingo se juega la quinta fecha del Torneo Apertura de Fútbol de Primera División.
Programación:
En el Bottino se van a enfrentar, Huracán y Colegiales.
El puntero del Torneo Villa en el Bosque recibe a Once Corazones.
En Chaves, Ciclista en su cancha juega con San Martin.
En Complejo Aurinegro, Olimpo será anfitrión de Independencia.
El Nacional, que viene de dos triunfos consecutivos, visita a Boca Juniors.
En el Romeo Vassolo, Echegoyen recibe a Quilmes.