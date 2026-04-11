Fútbol: Se juegan los Cuartos de la Copa Ciudad

11 abril, 2026 0

Este domingo en diferentes horarios y canchas se juegan los Cuartos de final de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de fútbol de Primera División.

En San Francisco de Bellocq, a las 14:00, Recreativo Echegoyen – Unión y a las 16:00, Recreativo Claromecó – Huracán.

Los otros dos partidos se llevarán a cabo en el Complejo Cervecero, a las 13:30 jugarán Villa del Parque y Boca Juniors y a las 15:30 se enfrentarán Quilmes y Colegiales, partido que será transmisión de LU 24.

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