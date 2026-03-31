Fútbol: Se juegan los cuartos de la Copa Ciudad

31 marzo, 2026 0

Este miércoles con dos partidos comienzan a definirse los cuartos de final de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de fútbol de Primera División.

En Bellocq, se van a enfrentar, a partir de las 20:10, Recreativo Echegoyen y Unión. El otro partido, a las 22:00, medirá a Huracán con Recreativo Claromecó.

Los cuartos continúan este jueves con los siguientes partidos:

En el estadio de Quilmes se van a jugar dos partidos, a las 14:00 Boca Juniors y Villa del Parque y, a las 16:00, Quilmes y Colegiales.

En caso de haber empate en los 80 minutos (en la Copa Ciudad los partidos son de 80 minutos), se definirá desde el punto del penal.

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