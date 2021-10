Fútbol: Se jugó la 5ª fecha de las divisiones inferiores

Se jugó, el sábado, la 5º fecha de las divisiones inferiores de fútbol por el torneo Oficial, con estos resultados:

Sub 13: ACDC 3 vs El Nacional 0, Cascallares 0 vs Boca 4, Huracán 3 vs Once Corazones 0, Villa 2 vs Copetonas 3, Independencia 11 vs Agrario 0, Colegiales 0 vs Olimpo 7, Quilmes 1 vs Ciclista 8, Central 0 vs Garmense 15.

Sub 15: Alumni 2 vs Unión 3, Colegiales 1 vs Olimpo 5, Quilmes 0 vs Ciclista 1.

Sub 17: Cascallares 2 vs Boca 3, Huracán 1 vs Once Corazones 1, Villa 3 vs Copetonas 2, Colegiales 0 vs Olimpo 0.

Posiciones Sub 13

Zona A: ACDC y Huracán 15 puntos, Boca 10, Villa 9, El Nacional 7, Cascallares y Copetonas 4, Alumni 3.

Zona B: Independencia 13 puntos, Ciclista 12, San Martín 10, Garmense 9, Olimpo 7, Quilmes 4, Colegiales y Agrario 1.

Posiciones Sub 15

Zona A: Huracán 9 puntos, Boca, El Nacional y Villa 4, Unión 3, Alumni 1.

Zona B: Ciclista y Olimpo 9 puntos, Agrario 7, Independencia 6, Quilmes 1, Colegiales y Garmense 0.

Posiciones Sub 17

Zona A: Boca 17 puntos, Villa 10, El Nacional 9, Huracán 8, Cascallares y Copetonas 3, Once Corazones 1, Alumni 0.

Zona B: Independencia y Agrario 6 puntos, Quilmes 4, Argentino 3, Olimpo 2, Colegiales 1.

