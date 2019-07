Fútbol: se presentó el cuerpo técnico de los seleccionados Sub 13 y Sub 15 que jugarán el Nacional

En el fogón del Club Colegiales, hoy se llevó a cabo la presentación de los entrenadores Sergio Lúquez y Cristian Di Rocco, el de arqueros “Tato” Llanos, Javier Aníbal Suárez y el delegado Roberto Barboza. También estuvo presente el presidente de la Liga, Ricardo Fernández.



El Sub 15 debutará como local el sábado 4 de agosto ante Balcarce. Por tal motivo no se jugará la fecha de inferiores. Luego enfrentará a Necochea y Tandil en carácter de visitante.

El Sub 13 jugará un playoff ante Dorrego, en ida y vuelta. Aun no se confirmó la fecha.

Los entrenadores destacaron el apoyo del grupo de padres, a los que ayer se pudo ver en muy buen número. Tras la conferencia se reunían.