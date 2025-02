Fútbol: se reunió la mesa de Primera

Este martes, en su sede de Reconquista 75, se reunió la mesa de Primera de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol para tratar distintos temas.

Copa Challenger

Se definió que la final de la Copa Challenger, entre Villa del Parque, Campeón de Segunda División y Huracán Ciclista, Campeón de Primera, se jugará el martes 4 de marzo a las 20: 30 en cancha de El Nacional, siendo local el equipo de Chaves.

El valor de las entradas se fijó en 5000 las generales y 4000 para los jubilados.

Árbitros

Otro tema que se trató fue el del Colegio de Árbitros, el que hasta el momento tiene 5 miembros, que son:

Daniel Aparicio, Juan José Alonso, Ricardo Magrath, Juan Gutiérrez y José Barraza.

Inferiores

Con respecto a las inferiores, el Presidente y Vice de la Liga expusieron ante la mesa que la reunión del Consejo de la categoría fue muy positiva y con alta asistencia, y que hay que definir dos posturas, si jugar el fin de semana el torneo sub 13, sub 15 y sub 17 y entre semana otro torneo con los equipos que tengan todas las categorías o viceversa. Esto se definirá en la próxima reunión de inferiores y se aclaró que la última palabra la tiene la mesa de Primera.

Primera: El 5 de marzo se sortea el Campeonato

La próxima reunión de la mesa será el 5 de marzo donde se hará el sorteo del campeonato de esa categoría.

