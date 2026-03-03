Fútbol: se sorteo el fixture del Torneo Apertura de Primera División
Este martes en la reunion de la Mesa de Primera de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, se sorteo el fixture para la temporada 2026.
Asi se va a jugar la Primera fecha:
ONCE CORAZONES vs SAN MARTIN
COLEGIALES vs INDEPENDENCIA
HURACAN vs EL NACIONAL
VILLA DEL PARQUE vs QUILMES
CICLISTA vs BOCA
ECHEGOYEN vs OLIMPO
Asi son el resto de las jornadas del Torneo Apertura:
Fecha 2
BOCA vs OLIMPO
QUILMES vs CICLISTA
EL NACIONAL vs VILLA DEL PARQUE
INDEPENDENCIA vs HURACAN
SAN MARTIN vs COLEGIALES
ONCE CORAZONES vs ECHEGOYEN
Fecha 3
COLEGIALES vs ONCE CORAZONES
HURACAN vs SAN MARTIN
VILLA DEL PARQUE vs INDEPENDENCIA
CICLISTA vs EL NACIONAL
OLIMPO vs QUILMES
ECHEGOYEN vs BOCA
Fecha 4
QUILMES vs BOCA
EL NACIONAL vs OLIMPO
INDEPENDENCIA vs CICLISTA
SAN MARTIN vs VILLA DEL PARQUE
ONCE CORAZONES vs HURACAN
COLEGIALES vs ECHEGOYEN
Fecha 5
HURACAN vs COLEGIALES
VILLA DEL PARQUE vs ONCE CORAZONES
CICLISTA vs SAN MARTIN
OLIMPO vs INDEPENDENCIA
BOCA vs EL NACIONAL
ECHEGOYEN vs QUILMES
Fecha 6
EL NACIONAL vs QUILMES
INDEPENDENCIA vs BOCA
SAN MARTIN vs OLIMPO
ONCE CORAZONES vs CICLISTA
COLEGIALES vs VILLA DEL PARQUE
HURACAN vs ECHEGOYEN
Fecha 7
VILLA DEL PARQUE vs HURACAN
CICLISTA vs COLEGIALES
OLIMPO vs ONCE CORAZONES
BOCA vs SAN MARTIN
QUILMES vs INDEPENDENCIA
ECHEGOYEN vs EL NACIONAL
Fecha 8
INDEPENDENCIA vs EL NACIONAL
SAN MARTIN vs QUILMES
ONCE CORAZONES vs BOCA
COLEGIALES vs OLIMPO
HURACAN vs CICLISTA
VILLA DEL PARQUE vs ECHEGOYEN
Fecha 9
CICLISTA vs VILLA DEL PARQUE
OLIMPO vs HURACAN
BOCA vs COLEGIALES
QUILMES vs ONCE CORAZONES
EL NACIONAL vs SAN MARTIN
ECHEGOYEN vs INDEPENDENCIA
Fecha 10
SAN MARTIN vs INDEPENDENCIA
ONCE CORAZONES vs EL NACIONAL
COLEGIALES vs QUILMES
HURACAN vs BOCA
VILLA DEL PARQUE vs OLIMPO
CICLISTA vs ECHEGOYEN
Fecha 11
OLIMPO vs CICLISTA
BOCA vs VILLA DEL PARQUE
QUILMES vs HURACAN
EL NACIONAL vs COLEGIALES
INDEPENDENCIA vs ONCE CORAZONES
ECHEGOYEN vs SAN MARTIN