Fútbol: Se suspendió el comienzo de la Copa Aiello

24 febrero, 2022

Debido a la lluvia y el estado del campo de juego, los organizadores de la Copa Aiello decidieron suspender la fecha inicial que se iba a disputar hoy en el estadio de El Nacional con los cotejos Colegiales vs Sutery (Monte Hermoso) y Unión vs Alumni (Juárez).



En tanto, se informó que la fecha de mañana se jugará tal cual estaba programada:

En B. Juárez: 20:30 hs. Argentino vs Independiente y 22: 15 hs. Juarense vs Platense (LP).

En Huracán: 20:30 hs. Huracán vs Villa y 22:15 hs. Alumni (Orense) vs Copetonas.

En El Nacional: 21:15 hs. El Nacional vs Claromecó.

