Fútbol: Se vienen los Play Off del federal de Clubes en Formativas

9 septiembre, 2023

La semana próxima se jugarán los Play Off del Torneo Federal de clubes masculino de formativas.

En su segunda fase, los equipos tresarroyenses lo harán de local, y en las revanchas definirán de visitantes.

Boca recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca en la Bombonerita en Sub 13 y Sub 15.

Huracán en el Bottino será local ante Liniers de Bahía Blanca en Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Volver