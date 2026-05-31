Fútbol Segunda, Agrario sumo tres puntos y manda en el Torneo
En De La Garma, Agrario se hizo fuerte y goleó a Central, por su parte, Garmense le quito el invicto a Alumni en Orense.
Resultados:
Agrario 4 – Central 0
Agrario: Maximiliano Ces, Juan Cruz Ganim, Gino Barcellandi, Esteban Molina, Dante Ramallo; Kevin Romano, Elian Cappa, Ignacio Ausmendi; Sócrates Courtil, Leo Tries y Juan Izquierdo. DT: Cristian Di Rocco.
Central: Ángel Galman; Emiliano Giménez, Franco Ovando, Leonardo Cabello, Gaston Paule; Omar Turienzo, Marco Leguizamón, Maxi Rodríguez; Tomás Moran, Benjamín Duarte y Cristian Goñi. DT: Pablo Regalía.
Goles: de penal Leo Tries, Ignacio Ausmendi y doblete de Sócrates Courtil (A). Ingreso Ramiro Coronel en Agrario quien fue expulsado.
Cuarta, ganó Agrario 2 a 1
Alumni 0 – Garmense 2
Alumni: Nicolás Herrera; Camilo Cabodevilla, Bautista Penalba, Agustín Bucci, Noel Funes; Manuel Martínez, Cristian Roteño, Mirko Pérez, Valentín Cernuda; Kevin Ortueta y Tomás Sosa. DT: Omar Fournier.
Garmense: Erick Larsen; Leandro Caparros, Ignacio Irribarra, Nicolás Cejas, Virginio Soto; Renzo Formenti, Gonzalo Spindola, Nicolás Quantín; Ivo Álvarez, Franco Zaragoza y Julián Del Rio. DT: Martín Souto.
Goles: Franco Zaragoza y Bautista Del Río (G)
Ingreso Bautista Del Rio en Garmense
Cuarta, victoria de Garmense 3 a 0
Segunda: Agrario 19, Alumni 16, Claromecó 13, Garmense 12, Argentino 10, Copetonas 9, Unión 8, Barra 5, Cascallares 4, Central 3 y A.C.D.C 2.
Cuarta: Argentino 16, Copetonas 13, Garmense 13, Unión 11, Agrario 11, Juan E. Barra 10, Claromecó 9, Central 6, A.C D.C 5, Alumni 3, Cascallares 2.
Próxima fecha 9º: Argentino vs Unión, Central vs A.C.D.C Garmense vs. Copetonas, Barra vs. Alumni, Claromecó vs. Agrario. Libre: Cascallares.