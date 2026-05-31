Fútbol Segunda: Posibles formaciones y previas

31 mayo, 2026 5

Este domingo se completa la 8° fecha del Torneo de Segunda con dos encuentros muy atrapantes y atractivos.

Agrario – Central

En De La Garma, La Banda Roja buscará los tres puntos para seguir de cerca al puntero Alumni, por su parte, el Canalla deberá sumar con el objetivo del salir de los últimos puestos.

Probable Agrario: Maximiliano Ces, Juan Cruz Ganim, Gino Barcellandi, Esteban Molina, Dante Ramallo; Kevin Romano, Elian Cappa, Ignacio Ausmendi; Sócrates Courtil, Leo Tries y Juan Izquierdo. DT: Cristian Di Rocco.

Probable Central: Angel Galman; Emiliano Gimánez, Franco Ovando, Leonardo Cabello, Gaston Paule; Omar Turienzo, Marco Leguizamón, Maxi Rodriguez; Tomás Moran, Benjamin Duarte y Cristian Goñi. DT: Pablo Regalía.

Alumni – Garmense

El Rojo Orensano, quiere seguir invicto enfrente está el siempre difícil Garmense con un solo objetivo cortar la racha del puntero.

Probable Alumni: Nicolás Herrera; Camilo Cabodevilla, Bautista Penalba, Agustín Bucci, Noel Funes; Manuel Martínez, Cristian Roteño, Mirko Pérez, Valentín Cernuda; Kevin Ortueta y Tomás Sosa. DT: Omar Fournier.

Probable Garmense: Erick Larsen; Leandro Caparros, Ignacio Irribarra, Nicolás Cejas, Virginio Soto; Renzo Formenti, Gonzalo Spindola, Nicolás Quantín; Ivo Álvarez, Franco Zaragoza y Julián Del Rio. DT: Martín Souto.

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