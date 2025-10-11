Fútbol Senior: Huracán enfrenta a River y San Martín a San Lorenzo por la Liga Federal

Estuvieron presentes este sábado en el estudio de LU 24 ,los jugadores Luciano Ciccioli, Jorge Rodríguez y Nicolás Burón de Huracán, y Juan Paradisi y Gastón Banegas de San Martín de Chaves, quienes el lunes jugarán con River y San Lorenzo respectivamente, por los 16avos de la Liga Federal Senior y contaron como están de cara a esta experiencia de enfrentar a esos rivales.

Comentaron que Huracán logró la clasificación al vencer a un equipo de Azul, y que San Martín salió tercero en el Torneo local Mar y Sierra.

También dijeron que Huracán es la segunda vez que juega frente a River y el equipo chavense ya tuvo una experiencia frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Explicaron que Huracán va a jugar en el predio Cantilo, cerca del Monumental y enfrentarán jugadores como el “Burrito” Ortega, el “Chori” Domínguez entre otros, y San Lorenzo jugará en el predio que tiene el club y en el equipo Azulgrana estarán los hermanos Botinelli y Mercier.

Para finalizar dijeron que cuando pueden se juntan a entrenar, y quieren agradecer al “Pitu” Quintana, Galván, Guevara, quienes en su momento hicieron grande a este club en su momento, lo que nos permite jugar este tipo de competencias, y también a Matías Rossi que es el “alma mater” de todo esto.

