Fútbol Sub13: Las finales serán el 12 y 19 de noviembre frente a Azul

4 noviembre, 2022

El seleccionado tresarroyense de Fútbol Sub 13, jugará las finales del torneo Federación Sub Región Sur enfrentando al equipo de Azul.

El sábado 12, Tres Arroyos irá de visitante a Azul, y el sábado 19 recibirá en El Bottino al elenco azuleño en la revancha.

Los partidos se definen por puntos no por goles. Si ambos equipos ganan un partido cada uno, hay penales.

