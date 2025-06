Fútbol: terminó la 9º fecha del torneo con los siguientes resultados

1 junio, 2025 0

Este domingo, se completó la 9º fecha del Campeonato de fútbol, con lo siguientes resultados, mediante la transmisión especial de LU 24 Olimpo recibió a Colegiales, también el clásico de Huracán vs Quilmes, además Recreativo Echegoyen vs Huracán Ciclista, en Chaves Independencia vs Alumni de Orense y Villa de Parque vs Once Corazones.

Olimpo 2 – 0 Colegiales

Formaciones:

Olimpo: A. Ezama, E. Di Rocco, K. Gauto, F. Rodríguez, E. Urbistondo, F. Domínguez, J.P. González, L. Olivera, G. Romito, S. Sallago y J. Elizondo. Director técnico Guillermo Orsili.

Cambios: Ianibelli por Urbistondo, Espulef por Romito

Goles: Sallago y Elizondo

Colegiales: J. Alonso, D. Sanabria, E. Coronel, A. Vester, R. Julián, A. Valerio, A. Barrionuevo, M. Errozarena, F. Oliver, T. Espinosa y R. Ledesma. Director técnico Rubén Julián.

Incidencias: Alonso atajó un penal y amarilla para Sanabria, Valerio por Müller, Errozarena por Morán y Sanabria por Moro

Resultado Tercera: ganó Olimpo 1 a 0

Huracán 2 – 1 Quilmes

Formaciones:

Huracán: E. Larsen, S. Bailón, V. Merlo, F. Pigueiras, M. Martínez, J. Henríquez, L. Barroca, T. Ruso, M. Fosatti, T. Vega y A. Zubillaga. Director técnico Leonardo Gómez

Goles: Barroca y Fosatti

Quilmes: D. Luengo, F. Juárez, F. Colonna, C. Espinal, C. Rodríguez, F. Fernández, M. Daloisio, N. Quintana, J. Sosa, M. Infesta y F. Zaragoza. Director técnico Martín Segovia.

Gol: Zaragoza

Resultado Tercera: empate 1 a 1

Recreativo Echegoyen 1 – 1 Huracán Ciclista:

Formaciones:

Recreativo Echegoyen: L. Moreno, A. Arenas, P. Barrionuevo, E. Funes, A. Roldán, J. C. Curual, M. Gómez, A. Barrionuevo, J. Roldán, A. Mink y D. Moreno. Director técnico Bruno Presa.

Gol: Barrionuevo

Huracán Ciclista: R. Reynauld, A. Villanueva, S. Ontivero, J. Britos, M. Tavieres, J. López, A. Paridisi, R. Arias, F. Gómez, B. Paridisi e I. Rodríguez. Director técnico Cristian Di Rocco.

Gol: Ivo Rodríguez

Resultado Tercera: ganó Huracán Ciclista 3 a 0

Independencia 5 – 1 Alumni de Orense

Formaciones:

Independencia: B. Lleral, G. Aberastegui, G. Gómez de Saravia, J. De Marco, F. Ortolachipi, B. Arrachea, M. Sosa, M. González, J. Villar, D. Morales y L. Sosa. Director técnico Diego Marcelo

Goles: González, Dimas, Sosa, Tavernini y González

Alumni de Orense: N. Fernández, E. Lucero, J. Espinal, B. Cabodevilla, C. Cabodevilla, C. Sola, E. Barbosa, M. Pérez, S. Espinosa, A. Urban y G. Chiachio. Director técnico Fernando Saldias.

Gol: Barbosa

Resultado Tercera: Ganó Independencia 4 a 2

Villa del Parque 2 – 1 Once Corazones

Formaciones:

Villa del Parque: N. Aspitia, K. Cejas, I. Bustos, A. Cárdenas, E. Tenaglia, A. Abatedaga, F. Leguizamón, E. Cadona, J. I. Marchetti, B. Ozcariz y F. Gutiérrez. Director técnico Daniel Fernández.

Goles: Ozcariz y Fernández

Once Corazones: J. Alberca, E. Iturralde, E. Heim, A. González, E. Curruinca, J. Prieto, J. Salas, M. Fauquen, J. Moncla, L. Rivera y N. Bálsamo. Director técnico Carlos Méndez.

Gol: Rivera

Resultado Tercera: Empataron 0 a 0.

Posiciones:

Huracán Ciclista 18 pts.

Independencia 18 pts.

Boca Juniors 17 pts.

Colegiales 15 pts.

Huracán 15 pts.

Olimpo 14 pts.

Quilmes 12 pts.

Villa del Parque 11 pts.

Alumni 10 pts.

Recreativo Echegoyen 8 pts.

El Nacional 5 pts.

Once Corazones 5 pts.

Posiciones Tercera:

Quilmes 19 pts.

Independencia 17 pts.

Huracán Ciclista 17 pts.

Boca Juniors 14 pts.

Once Corazones 13 pts.

Villa del Parque 12 pts.

Recreativo Echegoyen 12 pts.

Olimpo 12 pts.

Huracán 10 pts.

Colegiales 7 pts.

Alumni 5 pts.

El Nacional 4 pts.

Promedios:

Huracán 1.963

Huracán Ciclista 1.872

Independencia 1.600

Boca Juniors 1.472

Quilmes 1.454

Olimpo 1.345

Colegiales 1.327

Villa del Parque 1.222

Once Corazones 1.181

El Nacional 1.145

Recreativo Echegoyen 1.145

Alumni 1.111

Próxima fecha 10º:

El Nacional vs Once Corazones

Quilmes vs Recreativo Echegoyen

Colegiales vs Independencia

Olimpo vs Villa

Huracán Ciclista vs Boca Juniors

Alumni vs Huracán

Volver