Fútbol: Tiziano Zúñiga debutó como titular en 2ª División

29 junio, 2023

El joven futbolista tresarroyense Tiziano Zúñiga, de 15 años, jugador de las inferiores de la ACDC, debutó como titular en Segunda División y participó en la jugada del primer gol en el triunfo de los cristianos ante Unión por 2 a 0. Recibió a LU 24 y lo contó:

“Tuve la suerte que el cuerpo técnico me dio la oportunidad de debutar en la Segunda, participé en la jugada del gol y estoy muy contento. Nunca había jugado de titular en el equipo y le agradezco al técnico por esto. Al estar suspendidos dos jugadores del medio campo, me hicieron saber que iba de titular en Segunda, una semana antes, ya que venía jugando bien en Cuarta. Fue bastante normal, lo viví tranquilo, suelo manejar bien la presión del juego. Me pongo más nervioso antes, en los entrenamientos”, dijo.

“En inferiores juego de volante central, y el técnico me puso más adelante, cerca de “Quique” Maldonado. Tuve la posibilidad de crear juego y de atacar, siempre en el medio campo. Sabíamos que Unión era un rival duro, pero teníamos fe de traernos los 3 puntos a casa”, añadió.

“Las ganas están siempre ahora, a disposición del técnico para seguir entrenando, sigo también en mi categoría.

Después de las vacaciones de invierno tengo que volver a La Plata para las pruebas de segunda instancia en Estudiantes, junto a dos chicos del club. La ACDC trabaja muy bien en inferiores, para ir sacando a futuro para el club. Mi idea es jugar y triunfar. Si llego a ser profesional algún día, le voy a agradecer a Dios”, finalizó.

Volver