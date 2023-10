Fútbol: Tomás Quintana y su primer gol en Segunda

El juvenil jugador de Unión, Tomás Quintana, anotó su primer gol en Segunda División y lo contó a LU 24.

“Convertí mi primer gol en Segunda, sería mi segundo partido en la etapa superior, me dieron la confianza de entrar mucho tiempo para hacerlo. Fue de rebote en un penal, Juan Rodríguez remató, rebotó y llegue de atrás y la metí en el palo opuesto del arquero”, describió.

“Cuando vi la gente que gritó el gol, me emocioné: salí corriendo a festejar, fue algo muy lindo, ojalá me sigan citando. Yo soy categoría 2007, me usan como interno, pero puedo jugar de extremo, delantero. Le meto esfuerzo cada día al entrenamiento y agradezco la confianza que me dan al entrar los profesores y técnico”, finalizó.

