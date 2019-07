Fútbol: Tres punteros en Primera División. En Segunda manda Quilmes

Este domingo se desarrolló una nueva jornada de fútbol en nuestra ciudad, con la disputa de la segunda fecha del Clausura de Primera División y la cuarta jornada del Clausura de Segunda División. En Primera, son tres los líderes. Huracán, Colegiales y El Nacional mandan con un partido empatado y uno ganado y son los tres que se afianzan en la cima de la tabla. En Segunda, Quilmes ganó un partido caldeado en De La Garma ante Garmense y es el líder del Clausura. Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 2)

FINALES

AGRARIO VILLA DEL PARQUE 1-0

Gol: Diego Marcelo (A). INDEPENDENCIA HURACÁN 2-3

Goles: Rodrigo Crespo -de penal- y Luciano Duguine (I); Nicolás Wehrhahne, Agustín Zubillaga y Nicolás Alcodoy (H).

Incidencia: Flores (I) le atajó un penal a Vannieuwenhoven (H). Fue expulsado Villar (I) y Ruso (H). BOCA OLIMPO 0-0 COLEGIALES UNIÓN 4-1 Goles: José López -3- y Thiago Moro (C); Ezequiel Morán -de penal- (U). EL NACIONAL HURACÁN CICLISTA 1-1 Goles: Leandro Rivera (EN); Maximiliano Tavieres (HC).

Promedios: Huracán 2.291, Once 1.531, Colegiales 1.500, El Nacional 1.438, Unión 1.333, Boca 1.291, Independencia 1.271, Villa 1.167, Olimpo 1.033, Ciclista 0.938, Agrario 0.728.

Próxima fecha (3°): Once Corazones vs. El Nacional, Ciclista vs. Boca, Olimpo vs. Colegiales, Unión vs. Independencia, Huracán vs. Agrario. Libre: Villa.

Resultados Tercera División: Agrario 2 – Villa 2, Boca 1 – Olimpo 1, Colegiales 2 – Unión 0, El Nacional 0 – Ciclista 3. No se jugó Independencia – Huracán.

Posiciones Tercera División: Boca, Olimpo y Ciclista 4 puntos, Huracán, Independencia * y Colegiales 3, Once, Villa y Agrario 1, Unión y El Nacional 0.

*- Tienen un partido pendiente entre sí.

2° DIVISIÓN (FECHA 4)

FINALES

ARGENTINO CENTRAL 3-2 Goles: Vega -2- y Orellano (A); Auzmendiz y Del Negro -de penal- (C). CLAROMECÓ SAN MARTÍN 2-1

Goles: Bancur y Farías (C); Duharte (SM).

Incidencia: fue expulsado Farías (C). ALUMNI COPETONAS 0-0 Incidencia: Bracamonte (C) le atajó un penal a Barrera (A). GARMENSE QUILMES 0-1 Gol: Di Croce (Q).

Incidencia: Elorza (G) marró un penal. Fueron expulsados Elorza (G) y Leyes (Q). CASCALLARES JUAN E. BARRA 4-1 Gol: García, Ferez -2, uno de penal- y Velázquez (C); Burgois (JEB).

Incidencia: fueron expulsados Perotti (C), Vázquez (JEB) y Formenti (JEB). ACDC ECHEGOYEN 3-3 Goles: Silva, Jerez y Daguerre (ACDC); Moreno -2- y Barrionuevo (E).

Incidencia: fueron expulsados Silva (ACDC), Dabien y Barrionuevo (E).

Tabla acumulativa Segunda División: Quilmes 39 puntos, Garmense 32, Copetonas 29, Argentino 24, Alumni y ACDC 23, Echegoyen 18, San Martín 17, Cascallares y Claromecó 16, Barra 7, Central 6.

Próxima fecha (5°): Quilmes vs. ACDC, Echegoyen vs. Cascallares, Barra vs. Alumni, Copetonas vs. Claromecó, San Martín vs. Argentino, Central vs. Garmense.

Resultados Cuarta División: Argentino 3 – Central 0, Claromecó 1 – San Martín 1, Alumni 1 – Copetonas 0, Garmense 1 – Quilmes 3, Cascallares 0 – Barra 0, ACDC 1 – Echegoyen 0.

Posiciones Cuarta División: Quilmes 12 puntos, Argentino 10, Claromecó, Barra, Alumni y San Martín 7, Cascallares 6, ACDC 4, Echegoyen 3, Copetonas 2, Central 1, Garmense 0.