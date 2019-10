Fútbol: Una fecha espectacular, acabó con el descenso de Agrario

Colegiales rescató un tempranero empate para mantenerse firme en la punta y asegurarse el primer puesto, Ciclista con la victoria quedó segundo aunque sin chances de lograr el campeonato ya que la próxima fecha quedará libre. En tercer lugar se encuentra Huracán, el "Globo” tiene chances para llegar a la cima de la tabla y conseguir una final para determinar al campeón del Clausura. En la zona baja de la tabla, Villa del Parque, con una brillante actuación de Franco Gutiérrez, ganó y se aseguró la permanencia. Y lo más significativo en esta fascinante tarde de fútbol, fue que Agrario, en un partido muy duro frente a Colegiales, al no poder ganar, perdió la categoría y jugará la próxima temporada en Segunda División. En lo que respecta a la Liguilla por el ascenso a Primera División, hubo una gran victoria de Alumni frente a Argentino y de esta forma esperará por el ganador de Copetonas - ACDC. En la final ya está Garmense, que igualó 1 a 1 con Echegoyen y terminó ganando por penales 2-1, luego de 12 remates ejecutados, con una heroica actuación de Germán La Canal, quien contuvo 5 disparos desde los 12 pasos dándole de esta manera la oportunidad a Garmense de llevarse esta agónica victoria. Por Juani Falcone Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 10)

FINALES

OLIMPO HURACÁN CICLISTA 0-1

Gol: Ocampos (HC).

Incidencia: fue expulsado Urbistondo (O).

UNIÓN ONCE CORAZONES 5-2

Goles: E. Morán, Sígoli, Plaza y Fauquen -2- (U); Tanno y Rojas (OC).

VILLA BOCA 4-1 Goles: F. Gutierrez -3, uno (p)- y Colonna (V); Armesto -(p)- (B).

Incidencia: fueron expulsados Medwid (V) y Errozarena (B).

AGRARIO COLEGIALES 1-1 Goles: Barrionuevo -en contra- (A); Videla (C). HURACÁN EL NACIONAL 1-1 Goles: Vannieuwenhoven (H); J. Prieto (EN).



Promedios: Huracán 2.236, Colegiales 1.600, El Nacional 1.472, Once 1.436, Unión 1.309, Villa 1.210, Boca 1.200, Independencia 1.181, Olimpo 1.135, Ciclista 1.089, Agrario 0.894

*- Agrario perdió la categoría

Goleadores Primera División: José López (Colegiales) 10; Franco Gutiérrez (Villa) 10; Luciano Rojas (Once Corazones) 6; Leandro Rivera (El Nacional) 6; Alex Pereira (Huracán Ciclista) 6; Luis Aramendi (Olimpo) 5.

Resultados Tercera División: Olimpo 3 - H. Ciclista 0, Once Corazones 3 - Unión 0, Villa 1 - Boca 1, Agrario 7 - Colegiales 1, Huracán 2 - El Nacional 1.

Posiciones Tercera División: Independencia 20 puntos *, Huracán * y Olimpo 18, Boca 16, Agrario 15, H. Ciclista y Once 12, Villa 10, Colegiales 8, El Nacional 3, Unión 1.

*- Tienen un partido pendiente entre sí.

Próxima fecha (11° y última): Independencia vs. Agrario, Colegiales vs. Villa, Boca vs. Huracán, El Nacional vs. Unión, Once vs. Olimpo. Libre: H. Ciclista.

2° DIVISIÓN (LIGUILLA)

FINALES

GARMENSE (2) ECHEGOYEN (1) 1-1 Goles: Giuliani (G); Moreno (E).

Definición por penales:

Garmense X X X X O O (convirtieron López y Pellegrini)

Echegoyen O X X X X X (convirtió Aríngoli)

ARGENTINO ALUMNI 0-3

Gol: Mathissen, Sallago y Volonte (Al).

Incidencia: Balul (Al), le atajó un penal a Miranda (Ar).



*- Garmense pasó a la final de la Liguilla, Alumni jugará contra el ganador del duelo entre Copetonas y ACDC.

Primera final de Cuarta: Argentino 2 - Juan E. Barra 0