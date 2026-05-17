Fútbol: Villa Del Parque sigue imparable
Este domingo se jugó la 5º fecha en el torneo de Primera División, que lo tiene a Villa como único puntero e invicto.
Resultados:
Villa Del Parque 4 – Once Corazones 1:
Formaciones:
Villa: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón, Emiliano Cortés, Jesús Espinal, Santiago Fernández; Tomás Blas, Mirko Suhit, Bautista Ozcariz; Tomás Thomanssen, Franco Gutiérrez y Sebastián Fuertes: DT: Cristian Anzarda – Fernando Luquez.
Once: Joaquín Alberca; Joaquín Ayesa, Fernán Rodríguez, Franco Velázquez, Joaquín Díaz; Alejandro Cataldi, Julián Salas, Julián Prieto, Matias Fauquen; Federico Di Lorenzo y Mariano Muller. DT: Gustavo Córdoba.
Goles: doblete de Franco Gutiérrez, Bautista Ozcariz y Sebastián Fuertes. Descontó de penal Joaquín Ayesa
Tercera: Ganó Once 2 a 1
Franco Gutiérrez alcanzo los 100 goles con la camiseta de Villa y antes del partido fue homenajeado por la Comisión Directiva del Club.
Huracán 0 – Colegiales 1
Formaciones
Huracán: Marco Del Rio; Federico D´Annunzio, Valentino Merlo, Thomás Ruso, Braian Uzidinger; Valentino Espíndola, Lautaro Domínguez, Martín Ciccioli; Jean Henríquez, Joaquín Villar y Cristian Vega.
Colegiales: Jorge Alonso; Diego Sanabria, Facundo Barbosa, Ezequiel Coronel, Aaron Cárdenas; Juan Ignacio Marchetti, Agustín Barrionuevo, Pedro Montero, Ezequiel Barbosa; Owen Toso y Tomás Biera. DT: Omar Espinal.
Gol de Aaron Cárdenas
Incidencias: Expulsado Elorza en Colegiales
Tercera: Goleada de Huracán 5 a 0
Boca Juniors 2 – El Nacional 3
Formaciones:
Boca: Julián Masson; Armando Lizarazu, Lautaro Basterrica, Agustín Aja, Benjamín Agüero; Juan Cruz Mouhapé, Lucas Sánchez, Mateo Gourriet, Tomás Allende; Franco Valentin Martínez y Gregorio Armesto. DT: Roberto Reino.
Nacional: Axel Mendoza; Roni Daguerre, Simón Ascensión, Diego Argonz, Gaston Gasaneo; Matias Jalil, Agustin Barrionuevo, Bruno Mosto, Alejo San Román; Javier Elizondo y Franco Ozan. DT: Leonardo Viana Beledo.
Goles: Franco Valentín Martínez de penal y Mateo Gourriet en Boca, doblete de Alejo San Román y Santiago Rodríguez para El Nacional.
Amarillas: Agustín Aja en Boca, Diego Argonz, Matías Jalil,
Cambios: Joaquín Sánchez por Gregorio Armesto, Nahuel Debliger por Tomás Allende en Boca, Santiago Rodríguez por Franco Ozan y Juan Segundro Granero por Alejo San Román en El Nacional.
Tercera: Ganó El Nacional 2 a 0
Olimpo 1 – Independencia 2
Formaciones:
Olimpo: Agustín Ezama; Enzo Di Rocco, Sebatián Allemma, Ramiro Di Salvo, Lautaro Jiménez; Enzo Galabert, Cristian San Martín, Kevin Viloria, Gino Romito; Juan Esteban Santa Cruz y Mauro Rossi. DT: Sergio Amestoy.
Independencia: Bautista Etcheverry; Mario Gijsberts, Gonzalo Gómez De Saravia, Iñaki Aranzabe, Emanuel Maglione; Gino Aberastegui, Manuel González, Bautista Daniel Rodríguez, Tobias González, Luca Tavernini y Lautaro Sosa. DT: Guillermo Orsili.
Goles: Enzo Galabert en Olimpo, en Independencia Mario Gijsberts y Agustín Quiroga.
Tercera: Empataron 0 a 0
Recreativo Echegoyen 2 – Quilmes 1
Formaciones:
Echegoyen: Leonardo Seren; Juan Roldan, Jeremías Funes, Alan Vester, Alexis González; Rodrigo Stessens, Ariel Barrionuevo, Máximo González; Santiago Espinosa, Facundo Franceschetti y Axel Mink. DT: Fabián Sánchez.
Quilmes: Natanael Anta; Agustín Arenas, Román Fauquen, Franco Colonna, Cristian Rodríguez; Mauricio Daloisio, Uriel Olivera, Nicolas Quintana, Juan Sosa; Tomas Espinosa y Marcelo Infesta. DT: Martín Segovia.
Goles: Ariel Barrionuevo, Maxi González en Echegoyen y Marcelo Infesta para Quilmes.
Tercera: Ganó Quilmes 3 a 2
Huracán Ciclista 6 – San Martín 0
Formaciones:
Ciclista: Rodrigo Reynaud; Mauro Ocampos, Julián Britos, Santiago Ontivero, Maximiliano Tavieres; Bautista Paradisi, Agustín Paradisi, Ramiro Arias, Facundo Gómez, Augusto Ontivero y Joaquín Arrachea. DT: Juan Carlos Bermegui.
San Martín: Dylan Milano; Franco Molina, Benjamín Osses, Leandro Mozo, Iván Bonini, Francisco Calvo; Alejandro Hiriart, Alexis Díaz, Noel Blanco; Adriano Ocampos y Cristian Varas. DT: Maximiliano Siervo.
Goles: Joaquín Arrachea de penal, Adriano Ocampos en contra, Nicolás López, Ivo Rodríguez y doblete de Patricio Rodríguez.
Tercera: Ganó Ciclista 3 a 0
Posiciones Primera: Villa Del Parque 15, Colegiales 13, Huracán Ciclista 13, El Nacional 10, Olimpo 7, Huracán 7, Recreativo Echegoyen 7, Independencia 6, San Martín 3, Once Corazones 2, Boca Juniors 2, Quilmes 2.
Promedios: Huracán Ciclista 1.816, Huracán 1.775, Boca Juniors 1.775, Villa Del Parque 1.629, Independencia 1.530, Colegiales 1.469, Quilmes 1.346, Olimpo 1.285, El Nacional 1.163, Recreativo Echegoyen 1.163, Once Corazones 1.000 y San Martín 0.600.
Posiciones Tercera: Huracán 11, Boca Juniors 10, Colegiales 9, Once Corazones 9, Huracán Ciclista 8, El Nacional 8, Independencia 7, Olimpo 7, Quilmes 7, Villa Del Parque 4, Recreativo Echegoyen 3, y San Martín 0.
Próxima Fecha 6º: El Nacional – Quilmes, Colegiales – Villa Del Parque, Once Corazones – Huracán Ciclista, Huracán – Recreativo Echegoyen, Independencia – Boca Juniors y San Martín – Olimpo,