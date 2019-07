Fútbol: Villa, El Nacional y Unión son punteros en Primera

Comenzó a jugarse el Clausura de Primera División del fútbol tresarroyense, y en el inicio hay tres punteros: Villa del Parque, Unión y El Nacional.



Resultados

Villa del Parque 3 - Independencia 2

F. Gutiérrez x 3 - el segundo de penal- (V) Villar x 2 (I). En tercera ganó la visita 3 a 2.

Olimpo 0 - El Nacional 1

L. Rivera (EN). En tercera ganó el local 2 a 0.

Unión 2 - Boca 1

Fauquen y Cattáneo (U), Barroero (B). En tercera ganó el local 2 a 0.

Ciclista 1 - Once Corazones 1

Ocampo (C), Rojas de penal (OC). Fue expulsado Piñero de Once. En tercera empataron 1 a 1.

Huracán 2 - Colegiales 2

Domínguez, Elizondo - de penal - (H), López x 2 (Col) se fueron expulsados Barrionuevo (Col) y D’Annunzio (H). En tercera ganó el Globo 4 a 0.

Posiciones de Primera:

Villa, Unión y El Nacional 3, Ciclista, Once, Huracán, Colegiales 1, Boca, Olimpo, Independencia y Agrario 0.

Posiciones de Tercera:

Boca, Huracán, Olimpo, Independencia 3, Ciclista, Once 1, Unión, Villa, Colegiales, El Nacional y Agrario 0.

Promedios:

Huracán 2,276, Once Corazones 1,532, Colegiales 1,468, El Nacional 1,446, Unión 1,361, Boca 1,298, Independencia 1,298, Villa 1,272, Olimpo 1,034, Ciclista 0,936, Agrario 0,500.