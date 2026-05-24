Futbol: Villa empató, El Nacional ganó y se acerca

24 mayo, 2026 461

Este domingo, se jugó la 6ª fecha del torneo con cinco partidos muy parejos.

Resultados:

Colegiales 0 – Villa Del Parque 0

Amonestados, Agustín Barrionuevo, Octavio Retamoso, Juan Ignacio Silva en Colegiales, Joaquin Rodríguez y Bautista Ozcariz, en Villa.

Cambios: Pedro Montero por Juan Ignacio Silva, Tomás Biera por Ezequiel Barbosa, Owen Toso por Manuel Errozarena, Lautaro Bretschneider por Agustín Barrionuevo (C), Uriel Leguizamón por Silvio Vedda, Santiago Fernández por Agustín Irastorza, Joaquín Rodríguez por Tomás, Franco Gutiérrez por Bautista Agudo Thomanssen en (V).

Tercera empataron 1 a 1

El Nacional 2 – Quilmes 1

Goles: Javier Elizondo, Simón Ascensión (EN), descontó Juan Sosa de penal

Tercera Ganó El Nacional 3 a 1

Huracán 2 – Recreativo Echegoyen 0

Goles: Emanuel Vega y Jean Henríquez (H)

Incidencias: Marco Del Río le contuvo un penal a Facundo Frencescehtti.

Tercera Huracán goleó 4 a 1

San Martín 1 – Olimpo 0

Gol: Cristian Varas (SM)

Tercera San Martín 2 Olimpo 0

Once Corazones 1 – Huracán Ciclista 1

Goles: Fernan Rodríguez (OC) y Julián Britos (HC)

Tercera victoria de Once 4 a 1

Independencia 0 – Boca Juniors 2

Goles: Armando Lizarazu y Mateo Gourriet (BJ)

Incidencias Julián Masson le atajó dos penales a Tobias González.

Tercera Ganó Boca 2 a 1

Posiciones:

Primera: Villa Del Parque 16, Colegiales 14, El Nacional 13, Huracán Ciclista 11, Huracán 10, Olimpo 7, Recreativo Echegoyen 7, Independencia 6, San Martín 6, Boca Juniors 5, Once Corazones 3, Quilmes 2.

Promedios: Huracán Ciclista 1.800, Huracán 1.800, Boca Juniors 1.800, Villa Del Parque 1.607, Independencia 1.500, Colegiales 1.480, Quilmes 1.320, Olimpo 1.260, El Nacional 1.200, Recreativo Echegoyen 1.140, Once Corazones 1.000 y San Martín 1.000

Tercera: Huracán 14, Boca Juniors 13, Once Corazones 12, El Nacional 11, Colegiales 10, Huracán Ciclista 8, Independencia 7, Olimpo 7, Quilmes 7, Villa Del Parque 5, Recreativo Echegoyen 3, y San Martín 3.

Próxima fecha: Villa Del Parque – Huracán, Olimpo – Once Corzaones, Boca Juniors – San Martín, Quilmes – Independencia, Huracán Ciclista – Colegiales y Recreativo Echegoyen – El Nacional.

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