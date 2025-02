Fútbol: Walter Plaza “mi objetivo es jugar y divertirme”

El jugador Walter Plaza categoría 2014, ex Villa Italia , El Nacional , Argentino Junior de nuestra ciudad, que está jugando en las inferiores de Estudiantes de La Plata y su papá Diego, visitaron LU 24 para contarnos como es esta experiencia que está viviendo en el equipo pincha de La Plata.

El papá nos informaba que Walter ya está radicado en La Plata, para jugar en Estudiantes, entrena de martes a viernes y sábado hay partidos y juega los dos campeonatos en simultaneo, metropolitano y AFA.

También nos comentó como llegó la oportunidad de jugar En Estudiantes que se inició 2 años atrás de la mano de Gustavo Scorza que les consiguió la prueba, ya que estuvo trabajando en Estudiantes con la “Bruja” Verón y el seguimiento de dos años y el año pasado vino Estudiantes, lo vio, y se comunicaron con Walter para ficharlo, pero como estaba el libro de pases tuvieron que esperar a principios de este año.

Walter Plaza nos contó que juega de enganche y volante por izquierda y de delantero, “y tenés que jugar rápido porque si no te van a la marca y si haces algo mal te lo corrigen y te retan”.

Diego Plaza nos expresó que Walter se adaptó enseguida y de afuera lo vemos que no sufre “yo lo veo que va a tener suerte, tiene mucha disciplina”.

Nos comentaban que hacen mucho hincapié en los estudios “si te llevas una materia te suspenden los entrenamientos para que levantes las materias”.

Walter nos comentaba que su objetivo es jugar y jugar y divertirse y que con respecto a los resultados es “tratar de jugar a la pelota y siempre dar todo por el equipo, no me interesa solo ganar, me importa el juego del equipo si perdemos y hacemos un buen partido no me enojo, estoy muy feliz por el partido que hicimos”.

Para finalizar, tanto Diego y Walter agradecieron a LU 24 por el espacio, a Dioa y la contención de la gente de Tres Arroyos, “que todos tengan fe, que hay que insistir e ir para adelante” y por el lado de Walter agradeció a su papa por llevarlo a Estudiantes, “y un saludo a la gente de Tres Arroyos y La Plata , y a la gente buena que nos apoyó , la verdad estoy agradecido por todo lo que pasó y estoy muy feliz”.

