Fútbol: Ya están los horarios confirmados para las revanchas

15 noviembre, 2023

La Liga Regional Tresarroyense de Fútbol definió los horarios de las revanchas de la final del año y la Promoción que se disputarán el lunes 20, feriado nacional.

En Primera División, Ciclista y Huracán jugarán en Gonzales Chaves desde las 16:30, mientras que la revancha por la Promoción entre Villa y San Martín, comenzará a las 16 en el Bosque.

Femenino

También se resolvió que la fecha 9 del Clausura femenino, se juegue de esta manera:

Viernes 17, a las 20:00 en De La Garma, Agrario vs Cascallares; el sábado a las 14:00 Colegiales vs Central, a las 15:00, Independencia vs El Nacional; 15:30, Huracán vs Argentino; y el lunes 20, a las 11:00, Barra vs Olimpo. Libre: Garmense.

Desde la dirigencia de Huracán, se hizo saber, que para el partido entre punteros del sábado, en el Bottino, los locales van en la platea y los visitantes en la tribuna de Constituyentes. La entrada costará 700 pesos la general y 400 pesos los jubilados.

