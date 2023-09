Fútbol: Ya se conoce la fecha de las revanchas del Federal de formativas

21 septiembre, 2023

Ya está confirmada la fecha de las revanchas de los playoffs del torneo Federal de clubes en divisiones formativas con Huracán y Boca de Tres Arroyos que jugarán de visitante en Bahía Blanca.

Huracán

Sub 13: miércoles 27, 14:00 hs. Liniers (BB)-Huracán.

Sub 15: miércoles 27, 15:30 hs. Liniers (BB)–Huracán.

Sub 17: miércoles 27, 17:30 hs. Liniers (BB)-Huracán.

Boca

Sub 13: miércoles 27, 14:00 hs. Villa Mitre (BB)-Boca.

Sub 15: miércoles 27, 13:00 hs. Villa Mitre (BB)-Boca.

