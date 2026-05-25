Futuro SH recupera ventas tras una baja de cinco meses

25 mayo, 2026 0

Silvina Zijlstra, propietaria de Futuro SH empresa de venta de hormigón en Tres Arroyos y toda la zona, habló sobre el estado actual de la construcción, de acuerdo a la necesidad de proveer a sus clientes, y manifestó que “luego de una baja de cinco meses, vemos que en el mes de mayo pudo repuntar a los niveles en que siempre estuvimos, pero no me puedo quejar porque todos los días saco los camiones a la calle”.

“Hay una baja importante, pero estamos encaminados a repuntar ventas, estamos en un 60 o 70 por ciento, de lo que tendría que venderse; para mi punto de vista, falta crédito para que la gente pueda invertir porque con la plata que ganas no alcanza para nada, si se llegaran a abrir las líneas de crédito esto se modifica, hoy día hay un montón de variantes, hay gente que lo puede hacer porque tiene respaldo, pero hay quienes están esperando poder hacer la vereda o agregar un garage a la casa, hoy son obras grandes las que mueven como los trabajos en los campos y en lo local hay algo, pero estamos esperando”.

No hay obras como había en otros años, yo tengo cuatro obras en Claromecó, estamos bien, despacio, a otro nivel, estoy yendo mucho a Marisol, Reta, a todas las localidades”.

Para mí va a ser un año el que viene en que se vienen cosas buenas, yo confío plenamente en que se va a cambiar, estamos en Argentina, tenemos abundancia, luego bajamos al nivel que tenemos hoy, hemos estado peor, pero siempre ha sido así, no opino de política, pero creo que esto es así”.

No se si estamos funcionando bien, lo importante es no tener que pensar en despedir empleados, dejar gente sin trabajo, eso no nos está pasando, mantenemos el personal aunque paguemos algún impuesto más atrasado, pero hay que apostar a ver qué va a pasar, yo lo veo así, hay una reestructuración económica a nivel nacional “.

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