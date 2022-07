Futuro SH trabaja con aumentos programados y opera con normalidad

La situación económica incierta que se vive por estos días ha ocasionado que algunos rubros comerciales dudaran si abrir o no sus puertas. No sería el caso de Futuro SH hormigón elaborado, su propietaria, Silvina Zijlstra, explicó: “nosotros teníamos programada una suba porque Loma Negra te avisa el día que hay que cambiar los precios y en este caso ese día era hoy. En nuestro rubro no hemos tenido novedades, estamos trabajando con normalidad, nos han vendido piedra, arena, cemento, para nosotros está todo sin cambios. Hemos hecho las compras y retiramos todo lo que pedimos, fuimos a las canteras, cargamos y vinieron los camiones sin problemas.

En cuanto a las licitaciones, no hay ajustes, lo que ofertaste es lo que vale, en unos días comenzamos con la terminación de Almafuerte, que es lo único que tengo pendiente.

La gente tiene incertidumbre, mucho temor por no saber qué pasa, pero es como que seguimos con lo que veníamos pasando, con la diferencia que el tema del dólar desestabiliza porque de alguna forma frena la comercialización”.

