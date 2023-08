Futuro SH y la suba de los precios

Los aumentos de los precios han sido moneda corriente en todos los ámbitos y el hormigón no es la excepción. En este marco, en LU 24 conversamos con Silvina Zijlstra, actual titular de la empresa Futuro SH S.A.

En este sentido y sobre las últimas dos semanas, Zijlstra comentó: “acá hubo un solo aumento del 12% y hasta ahora nos hemos quedado ahí. Es mucho para lo que veníamos, porque por mes solía ser un 6% o un 8%.” Y agregó: “la piedra aumentó un poco más que el 12%, como un 20% y en el caso particular de los fletes, aumentaron del mismo modo que el gasoil.”

Cabe destacar, que según la titular de Futuro SH S.A: “antes hacíamos un acopio que te duraba los 30 días, pero ahora no lo podemos hacer más. esta suba del 12% fue por lo del dólar, pero a fin de mes creo que vendrá el aumento que viene siempre que lo recibimos entre el 20 y 25 de cada mes.”

De todos modos, y pese a esto, Zijlstra explicó que: “nosotros estamos trabajando un montón igual, no es que trabajamos menos. No se han parado las obras, al contrario, me parece que todo está más apurado. El que tiene pesos no le sirve y aquel que tiene dólares, los quiere invertir.”

