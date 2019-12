Gabinete ampliado: Sánchez llamó a profundizar el contacto entre las áreas municipales

El intendente Carlos Sánchez, en la reunión de Gabinete ampliado llevada a cabo en la sede del Ente Vial Descentralizado este jueves, instó a los responsables de cada sector que “contagien” el sentido de pertenencia, haciendo hincapié en el cuidado y la defensa de los recursos que son genuinos del Estado y por consiguiente de los vecinos.

Las cuestiones económicas por las que atraviesa el país también fue tema de discusión. El Intendente pidió “ser conscientes del momento que estamos atravesando”, a la vez que expresó estar esperanzado con ésta nueva etapa política, confesando “que no pasé los mejores 4 años de los 16 que estoy en este puesto”. Al respecto pidió austeridad ante la demora de las sanciones de los presupuestos para el año 2020, en todos los niveles, ya sea Provincia, Nación y Municipio, considerando recién para los meses de Marzo o Abril una reactivación de los distintos sectores de producción.

Sánchez comentó que está a la espera del inicio de las reuniones prometidas desde la Provincia, en donde tendrá la posibilidad de comunicar su idea de descentralizar distintas formas de concretar acciones de gobierno en beneficio de los vecinos de Tres Arroyos y ponerse a disposición de los funcionarios provinciales con el propósito de articular las acciones basadas en los conocimientos adquiridos. Como ejemplo citó los casos de las escuelas inconclusas, el pavimento sin hacer o la problemática de las viviendas. Mostró su preocupación por la Escuela 5, dado que a exactamente un mes del incendio, “nadie del Ministerio de Educación se acercó para interiorizarse de la situación, sabiendo que nosotros no podemos hacer nada ya que no nos corresponde de acuerdo a su burocracia. Al no ser pragmáticos no nos ceden la obra para arreglarla”.

Situaciones similares se dan en casos como el de seguridad. Las partidas prometidas y designadas por la Provincia no llegan en tiempo y en forma, haciéndose cargo el propio municipio de los gastos de combustible, arreglos de dependencias, insumos, etc.

Sánchez invitó a todos a seguir realizando y participando de estos encuentros, abogando por la profundización de la comunicación entre todos y compartiendo las problemáticas de los vecinos, que insistió es responsabilidad de todos.

