Gabriel e Imanol buscan una familia

18 mayo, 2026 158

Gabriel e Imanol buscan una familia para ser cuidados, acompañados, tener su derecho a vivir y crecer en un hogar, por lo que el Juzgado de Familia Nº 2 de Bahía Blanca convoca a postulantes a guardas con fines de adopción: tutores, referentes afectivos y/o figuras análogas de cuidados.

Gabriel, de 11 años, es alegre, curioso y tiene un gran sentido del humor. Estudia en la Escuela Primaria, juega a la pelota, canta y escucha música por placer. Se destaca por ser un buen compañero, le gustan los cuentos y hace buenos chistes.

Imanol, de 14 años, es un muy buen dibujante y futbolero apasionado. Le encantan las películas de Bob Esponja y los postres. Cursa el secundario en una Escuela Especial y desea una familia que crea en él.

Contacto

Registro de Aspirantes a Guardas con fines de adopción

regcentraladopció[email protected]

Tel.: 0221 4104400 interno: 42897/56037

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