Gabriel Guerra: “Estamos en una situación compleja, pero esperada”

1 noviembre, 2020 Leido: 441

Gabriel Guerra: “Estamos en una situación compleja, pero esperada”

“Estamos en una situación compleja, esperada en realidad, porque sabíamos que iba a colapsar y a empezar a acelerarse los contagios en la ciudad; en estos momentos tenemos esa aceleración, lo que hace generar en el sistema de salud, un sistema de salud que se llama “de tensión”, dijo el Secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra en una entrevista concedida a LU 24.

Expresó que en esos momentos “requieren de una máxima asistencia, tanto desde el punto de vista ambulatorio para la detección, y también con el número de pacientes que requieren internación”.

Al ser consultado sobre el posible colapso en el sistema sanitario, opinó que “el sistema de salud colapsa, cuando la demanda supera la posibilidad de atención, en cuanto a las camas o a la necesidad de internación”.

“Nosotros no estamos cerca de eso y esperamos no llegar, pero sí estamos en una situación límite en cuanto al seguimiento y contención de los pacientes”, agregó, para advertir: “Cuando uno habla de colapso no solo hablas de la saturación de camas cuando uno no pueda ubicar un paciente en la sala de internación, porque gracias a Dios nosotros tenemos la posibilidad hasta el momento de readecuar algunos sectores de nuestro hospital en conjunto con el resto de los demás prestadores sanitarios del distrito como para que a nadie le falte un l lugar de internación”.

“Lo que más me preocupa en caso que no se pueda frenar esta re acelerada de contagios no se p pueda realizar el seguimiento que requiere el paciente que tiene diagnóstico y que se queda en su domicilio. Si esto aumenta vamos a tener dificultades e poder seguir de la mejor manera”, relató el funcionario.

“Establecimos circuitos de comunicación siempre con todas las familias que se han contagiado e incluso a quienes puedan haber estado en contacto, asumimos a toda la población y nos hacemos cargo de toda la detección incluso en los laboratorios privados; yo centralizo la información que me pasan ellos todos los días y tratamos de ponernos en contacto con aquellos que están infectados”, explicó.

“Hay una línea para consultas atendida por tres profesionales que funciona en forma rotativa y a veces está funcionando sin descanso, las 24 horas por eso es que a veces hay personas que no tienen acceso a ese número por encontrase ocupado al momento en que lo requiere”, dijo.

“La explosión de casos es un fenómeno que en pandemia sucede siempre en algún momento”

“La explosión es un fenómeno que en pandemia sucede siempre en algún momento, en este caso yo creo que el desgaste de estar on una atención permanente de esta situación genero cierto relajamiento de las medidas de cuidado y este momento que estamos evaluando, esta situación de contagio, tenemos que evaluarlo dos o tres semanas atrás, en una historia que probablemente el hecho que haya comenzado el buen clima, que la gente se haya juntado o h haya tenido más intercambio social, y también el intercambio que se haya dado más i internamente durante las celebraciones del Dia de la Madre hayan tenido que ver con esta importante aceleración que tenemos en estos días”, manifestó Gabriel Guerra.

“Obviamente, cuando hablamos de medida de prevención hablamos de distanciamiento y uso de barbijo y a veces en una reunión familiar es difícil, y si está en un lugar poco ventilado, uno a lo mejor en esta situación se relaja y se olvida del contexto en que estamos y esa ahí sin saber que no tiene síntomas empieza una red de contagios” explicó.

“No se deben despreciar las medidas”

“Sabemos que las actividades al aire libre son más seguras que en los lugares cerrados las actividades en lugares poco concurridos son más seguras que aquellas en la que circula mucha cantidad de gente. Poner el barbijo, mantener la distancia y la higiene son hoy las únicas medidas que tenemos para prevenir y protegernos de esto no despreciarlas porque realmente surten su efecto”, dijo.

Volver