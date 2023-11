Gabriel Guerra: “la satisfacción más grande fue poner a Tres Arroyos en la mesa de salud de la provincia”

Esta mañana y en diálogo con LU 24, Gabriel Guerra, Secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad, se refirió a la pandemia vivida hace unos años atrás y también respecto a lo que se viene en todos estos años.

En tal sentido y respecto a los dos años de pandemia, recordó: “no trato de recordar lo que fue, pero fueron años de mucha angustia y preocupación y también de mucho aprendizaje. Esto no solo desde el punto de vista técnico y científico, sino que también me hizo crecer mucho como persona, porque tuvo la oportunidad de interactuar y participar con toda la comunidad. Espero que, si esto sucede nuevamente, ojalá no, sea lejos en el tiempo.”

Haciendo un balance sobre su gestión, detalló: “la satisfacción más grande es haber podido poner a Tres Arroyos en la agenda y en la mesa de la salud de la Provincia de Buenos Aires. Hemos participado a nivel regional y provincial en la mesa del ministerio, para que, en algún momento, nuestro distrito sea centro sea y sirva de referencia para las localidades vecinas”.

Y contrastó: “la pandemia quizás nos robó dos años de posibilidad de poder lograr cosas. Estamos en una situación sanitaria, en forma general, que van a ser años difíciles. Hay problemas con el recurso humano y han cambiado los paradigmas de la sociedad, por lo que instalar profesionales y hacer crecer el interior de la provincia, es algo dificultoso y de no mediar algunos cambios ya desde la formación, y obligación de respuesta, van a ser complicados porque todavía está la centralización en las grandes urbes.”

Finalmente y de cara a su futuro, concluyó: “tengo ganado por concurso la jefatura de pediatría y a ese lugar tendré que volver el 11 de diciembre. Participé de algunas reuniones de transición y me queda tener una reunión personal con Mercedes Moreno, que en lo personal aprecio mucho y creo va a saber llevar adelante esta Secretaría como Tres Arroyos se lo merece.”

