Gabriel Guerra y las patologías respiratorias que se incrementan en invierno

26 junio, 2024

El pediatra Gabriel Guerra habló con LU 24 sobre las patologías típicas del invierno que prevalecen fundamentalmente en la función respiratorias, que se incrementan en los meses de junio y julio.

“Son diferentes tipos de enfermedades, una de ellas es la gripe, otra los cuadros catarrales o la bronquiolitis, esta última producida por otro virus que es el incisal respiratorio; y este año a diferencia del año anterior en el cual hubo una anticipación de estos cuadros, volvieron a producirse aparentemente en la normalización del aumento en las semanas epidemiológicas como habitualmente suceden”, explicó.

“Esto sucede a veces por la falta de aislamiento por la vida escolar o laboral, a diferencia de lo sucedido en la pandemia por COVID, por lo que volvemos a la actividad muchas veces sin completar el aislamiento al sentirnos mejor”, dijo.

“Los virus se activan a temperaturas inferiores, y con el frío lo que sucede es que el sistema de defensa funciona a menos velocidad y genera una predisposición a que nos contagiemos y otra cosa que no es menor cambiamos el modo de vida durante el invierno, al estar más calefaccionados, ventilamos menos los ambientes por lo que el virus permanece”, sostuvo.

“Tenemos que hacer memoria de lo que sucedió en la pandemia de Coronavirus o en la Gripe A: el lavado de manos es fundamental porque el contacto es alta fuente de contacto, y debemos cubrir la boca, la nariz en periodos de tos o estornudo, y no desestimar el uso de barbijo si estamos en contacto con personas de mayor riesgo, y tomar conciencia del aislamiento; si tenemos fiebre no vayamos a nuestras actividades laborales o escolares porque seremos vectores de estos procesos respiratorios”,expresó.

