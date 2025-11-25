Gabriela García: “Los Consejeros escolares asumen el mismo día que los Concejales” (audio)

25 noviembre, 2025 10

Gabriela García, presidenta del Consejo Escolar de Tres Arroyos confirmó que la asunción de los electos consejeros escolares se llevará a cabo el mismo día y horario que asumen los Concejales, el 5 de diciembre a las 10 horas, “llegó la normativa que así lo dispuso”, dijo.

García informó que se encuentran preparando la ceremonia y agregó que a partir de ese día el Consejo estará conformado completamente por consejeros de Fuerza Patria, “estamos muy contentos con esto, todos seremos del mismo partido y así trabajaremos, unidos”.

Hablando de la función, se sabe que tienen responsabilidades importantes y hacen una gestión silenciosa y ardua, aunque reconoce que la Provincia hace lo que puede con la negativa de Nación de enviarle las partidas que le corresponden.

“Tenemos poco fondo para trabajar, pero lo hacemos a conciencia, la prioridad es el servicio alimentario y la parte de infraestructura la vamos resolviendo de acuerdo con las urgencias, también llevamos adelante las obras que nos manda Provincia, todo continúa a pesar del poco sostén que manda Nación”.

Cabe recordar que Gabriela García no percibe dieta, no cobra sueldo por su cargo de consejera escolar, “nunca me imaginé que iba a cumplir esta función, Pablo (Garate) me lo propuso y le dije que sí, y es ad honorem, lo hago con mucho gusto”, puntualizó.

Los consejeros que asumirán son Facundo Liébana, María Vanesa Fernández y Martín “Peco” Segovia, en tanto los suplentes, son Gisela Príncipe, José Luis Montes y Guillermina de la Canal.

