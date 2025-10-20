Gabriela García y Cristian Lagrecca recorrieron la Escuela Técnica

Este lunes, los consejeros escolares Gabriela García y Cristian Lagrecca recorrieron las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N°1, donde además visitaron la muestra de carreras terciarias y universitarias que se desarrolló en la institución.

Durante la recorrida, los consejeros aprovecharon la oportunidad para observar el estado general del edificio, realizando relevamientos vinculados a la higiene, desinfección y trabajos de mantenimiento, con el propósito de continuar acompañando a la comunidad educativa en la mejora de sus condiciones edilicias.

Asimismo, destacaron el trabajo conjunto entre la Provincia y el Consejo Escolar, a partir del relevamiento realizado en el mes de junio sobre las necesidades de ventilación en las escuelas del distrito.

Gracias a este trabajo articulado, se distribuirán 60 ventiladores destinados a los establecimientos que cumplieron con los plazos establecidos para la presentación de sus solicitudes.

En estos días, el Consejo Escolar está llevando adelante un nuevo relevamiento con el objetivo de solicitar más ventiladores y seguir garantizando mejores condiciones de habitabilidad y confort en las aulas.

