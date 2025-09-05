Gabriela García y la organización previa a las elecciones

A dos días de las elecciones desde el consejo escolar se encuentran trabajando en cada detalle previo al movimiento en cada colegio, además de garantizar el orden para llevar a cabo las clases el lunes con total normalidad.

Para dar más detalles su presidenta Gabriela García habló con LU 24 y dijo “este año se renovarán tres consejeros escolares, fuimos un consejo con 5 integrantes durante casi dos años y con esta elección volveremos a ser 6 personas trabajando por y para las escuelas del Distrito”.

Además, afirmó que “el lunes habrá clases normales y los auxiliares se presentarán el mismo domingo a las 18 para comenzar con las labores de higiene en cada institución”.

Finalmente, sobre la organización para las elecciones detalló “empezamos a trabajar de ante mano para preparar todo y por suerte los auxiliares aceptaron ir a limpiar sin ningún inconveniente”.

