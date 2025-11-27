Concierto del Conservatorio de Música de Tres Arroyos

27 noviembre, 2025

El Conservatorio de Música de Tres Arroyos informa a la comunidad, que el lunes 1 de diciembre se realizará un concierto de cierre del año, a las 20 hs. en el Teatro Municipal, Av. Moreno 645.

Las presentaciones estarán a cargo de diferentes agrupaciones instrumentales y de la Orquesta del Conservatorio, que interpretarán obras del repertorio académico y popular.

Se invita a participar de este concierto a toda la comunidad, siendo la entrada libre y gratuita.

