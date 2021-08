Galdame: “Si tenés una casa desordenada, sucia y con cosas viejas, es un reflejo de cómo estás emocionalmente”

12 agosto, 2021 Leido: 96

El enfermero tresarroyense David Galdame, especialista en Reiki, dio detalles a LU 24 sobre las energías y la depuración de malas vibraciones en las casas. “Es algo muy importante, como nosotros tenemos nuestro retorno físico, que es un reflejo de cómo estamos emocionalmente por dentro, el hecho de tener un ambiente desorganizado y sucio, acumulando cosas del pasado, no nos deja avanzar con el futuro”, dijo.

“Es un reflejo de cómo estamos nosotros interiormente, es necesario clasificar las pertenencias que ya no usemos o que contaminan nuestro espacio para sacarlas o venderlas, dependiendo sea el caso, y de esa forma liberar las malas energías. También tiene que ver con la contaminación de nuestra casa lo que consumimos audiovisual y auditivo, me refiero al tipo de música que escuchamos, la música muy fuerte tipo electrónica, genera una inestabilidad emocional”, informó.

“El hecho de guardar cosas del pasado, cuando uno se organiza entre lo que sirve y no sirve, el reflexionar porque lo guardo y a que me recuerda, hace un proceso interno. El hecho de anclarnos a cosas del pasado que nos recuerdan a cosas tristes es lo peor que podemos hacer, porque inconscientemente vamos a sentirnos tristes”, agregó.

“Una maestra mía que me enseñó conexión cuántica, Claudia Gonzales, ella dijo que en donde nosotros ponemos el foco creamos una realidad, y eso es una verdad muy grande. Esa acumulación de cosas viejas que no usas, hay que visualizar que si me deshago que siento y si lo conservo también, eso me va a dar la información de que siento por dentro”, aseveró.

“Si vos tenés una casa desordenada, sucia y con cosas viejas, es un reflejo de cómo estas vos emocionalmente por dentro. Somos seres acumulativos de recuerdos, pero hay que ver qué tipos de recuerdos queremos guardar”, finalizó.

Volver