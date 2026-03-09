Galilea: “Aún no nos entró un solo peso, tras el pedido en la Mesa Redonda”

9 marzo, 2026 0

Eugenio Galilea, presidente de la Comisión Amigos del Hospital Pirovano, confió hoy a LU24 que aún no recibieron ninguna donación luego de la exposición del estado de situación del nosocomio, expresado ante el empresariado rural e la previa de la Mesa Redonda de la Fiesta Provincial del Trigo.

En la oportunidad pusieron una urna y se dio a conocer el alias de la cuenta de la institución para recibir desinteresadas donaciones.

Para quienes tengan la mejor intención de aportar pueden hacerlo a: AULA.OBRA.HOSPÌTAL

CBU: 0340357800001587694002

Volver