Gallardo y la visita de Vidal: “Las pymes estamos atravesando una crisis muy importante”

Javier Gallardo fue otro de los empresarios locales que habló este viernes a la mañana con la gobernadora María Eugenia Vidal en la recorrida que hizo por el centro de la ciudad. Fue para plantear el no cumplimiento de la resolución que suspendía embargos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) por 90 días, pese al anuncio de Macri.

También dijo que le planteó las altas tasas que pagan los bancos, tanto para utilizar los cheques como para pedir el giro comercial.



“Ella me dijo que estaba en conocimiento de la suspensión por 90 días y que fue la misma que ella aplicó en la provincia con ARBA, me pidió mi número de teléfono para después comunicarme con alguien pero no recibió un llamado nunca”, contó el titular de la firma Istilart S.A.

Asimismo destacó que supo que se comunicaron de presidencia del banco para ver qué tasas se estaban manejando. También dijo que no quedó del todo satisfecho porque “estamos atravesando una crisis muy importante las pymes, más que nada las pequeñas”.