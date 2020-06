Gallardo: “Istilart sería hoy uno de los industriales grandes de Argentina”

29 junio, 2020 Leido: 153

Con motivo de cumplirse este lunes un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Bautista Istilart, LU 24 entrevistó a quien en la actualidad conduce los destinos de la tradicional marca tresarroyense, Javier Gallardo.

El empresario manifestó que “es una satisfacción poder seguir trabajando produciendo con el nombre de Istilart, y nosotros consideramos como el día de nacimiento de Juan B. Istilart el día que se inauguró la fábrica”

A su vez, Gallardo analizó la actualidad económica y sostuvo que “en medio de la pandemia, han bajado las ventas, pero lo importante es mantener la empresa y la parte laboral; nos juega en contra que mucha gente tiene miedo al contagio y no han abierto los comercios. Nosotros arrancábamos generalmente en marzo con las ventas de temporada, y al haberlo hecho este año en abril, notamos las mermas”.

“Istilart fue un fenómeno”

Istilart fue un fenómeno, y seria hoy día uno de los industriales grandes de la Argentina”, expresó y agregó que “de a poco formó una empresa creciendo desde la nada y llegó a 1400 empleados; en el año 1941 se dio la continuidad con Soumoulou; se conocieron los productos en todo el mundo”.

“Era inventor, salía a ver que se precisaba en el campo, luego lo proyectaba y lo fabricaba, fue un adelantado en su época” resaltó.

“Vine por un rato y hace 32 años que estoy acá”

Consultado sobre su llegada a la empresa, Gallardo expresó que “yo vine a Tres Arroyos por un rato y hace 32 años que estoy acá; me intereso el trabajo de la empresa, vine en 1988, en vísperas de la crisis del 89, me quede, me intereso lo que me propusieron, me gusto la ciudad, me incorporé y sigo ahí poniéndole “el pecho a las balas” enfrentando todas las situaciones por las que he pasado, fueron muchas, muchas, esta es una de ellas, es muy larga, las crisis anteriores han sido más cortas, pero realmente te va cansando la lucha, nos vamos poniendo grandes, hace 32 años tenía otra energía que por ahí hoy se van terminando”.

““Tratamos al menos de mantener en la vanguardia el nombre de Istilart, para que siga apareciendo en el país; quiero darle a la gente trabajo, eso es lo que nos preocupa; la gente nos pide la tradicional cocina, porque es historia, y esperemos que siga siéndolo”, aseguró.

En lo que hace a los precios de venta, Gallardo consideró finalmente que “tenemos muchas variables porque al tener que incorporar otro tipo de estufas, éstos van desde los 13 o 14 mil pesos hasta los 70 mil pesos”

