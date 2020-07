Gallardo: “Tres Arroyos dará vuelta la situación económica por la producción”

Javier Gallardo, titular de la firma Istilart, dio a conocer a través de LU 24 que en el marco de la pandemia por el coronavirus, “los empresarios metalúrgicos estamos trabajando, a medio camino, pero estamos trabajando, pero lo que yo noto es que hay un consumo de ciertas cosas en la ciudad que se están dando por personas que tenían destinado el dinero para viajar y al no poder hacerlo se nota que hay una masa de dinero que se mueve en la ciudad y se trasladaba anteriormente a otro lugar; si tenía planificado ir a esquiar con tu familia y no lo puede hacer, hoy queda el dinero en la ciudad, la gente va a comprar un televisor, un sillón o hermosear su casa; no debemos dejar de reconocer que hay un sector más castigado en lo económico igualmente en la población”.



“Hay un movimiento de dinero provocado porque hay una gente de cierto poder adquisitivo que viajará el año próximo, por ejemplo quien iba a Palermo y no lo hace invierte su dinero en comprar pintura y pintar la casa; este año no habrá Vacaciones de Invierno lo que resiente la economía”, explicó el empresario.

“Nosotros tenemos la ciudad basada en el campo, hasta que aparecieran las industrias alimenticias que tienen un importante desarrollo hoy día, hasta hace cuatro o cinco años todo Tres Arroyos iba en busca del campo, porque sabemos que es el potencial generador de divisas, lo que hace que fuéramos considerados como una isla en el país, a esto le agregamos que tenemos empresas de alimentos de gran calidad, hay un poder económico en Tres Arroyos y hay ciudades que están limitadas en producciones; esperemos que esta pandemia que nos está azotando termine pronto, vemos que Tres Arroyos, por el campo y las industrias, que son muchas que trabajan para el campo van a dar vuelta rápido a la situación”, fundamentó Gallardo.

“Los empresarios siempre están pensando en aumentar su producción por lo que se busca como seguir trabajando; el Parque Industrial ha crecido en lo base a las industrias alimenticias, y no hay que desaprovechar la oportunidad que generan a su vez actividades para terceros, que las acompañan y nosotros seguir buscando alternativas para que Tres Arroyos siga creciendo”, concluyó.

