Gamos confirmó el cierre del ex Hotel Alfil a fin de abril

9 abril, 2025 219

Jorge Gamos, Secretario General de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina – UTHGRA en Tres Arroyos y la región, dialogó con LU 24 sobre la crisis que afecta al sector, con el cierre de comercios como Troya, ubicado en Lavalle y Colón, y Joker´s en Moreno e Istilart, al que se sumará a fin de mes el hotel Elegance Express (ex – hotel Alfil) sito en Avenida Rivadavia entre Colón y Chacabuco.

“No hemos recibido información formal del cierre del hotel Alfil, pero sabemos y estamos seguros de que el cierre es a fines de abril; creo que a uno o dos empleados se los reubica en otro hotel que tiene la empresa”, afirmó el sindicalista, que se refirió asimismo a los cierres de establecimientos legendarios en Tres Arroyos, como el Parque Hotel o La Catalana que cerraron durante la pandemia.

“Sobre el panorama general que afecta a la poca actividad en los locales gastronómicos, sostuvo: “creo que la gente sale poco porque un trabajador no puede destinar el 30 por ciento de su sueldo al sentarse a comer, por ahí va la cosa”.

“Hay unos 20 y pico de trabajadores, mínimamente, que se han quedado sin trabajo ya, y todos los días a alguien despiden, en todos lados, a veces los patrones ocupan personal temporario porque lo precisan por un fin de semana largo”, relató.

“Estamos teniendo una baja importante en los afiliados, no solo en Tres Arroyos sino en nuestra zona; en el verano tuvimos un alta importante en enero y febrero, pero luego se quedan sin trabajo y ahora ya asusta porque yo me jactaba que en la ciudad no pasaba, pero en Tres Arroyos como se ve, se está dando la situación”, agregó.

“Ojalá que se dé algún negocio para que inversores lleguen; hay comentarios de una posible recuperación de la empresa que administra el Bingo por el Hostal San Jorge, que fue un verdadero emblema en la hotelería tresarroyense; ojalá que también estos que hoy cierran puedan volver a abrir”, finalizó.

Volver